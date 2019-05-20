Elektrikli Araç Konusunda Dünyanın Birçok Ülkesi Birleşti

Benzinli araçlardan elektrikli araçlara doğru yönelmeye çalışan birçok kuruluş, devlet tarafından destekleniyor. Ayrıca yalnızca şirketler değil, tüm bunlara ek olarak kişiler de elektrikli araç kullanmaları için bazı teşvik destekleri alıyorlar.

Elektrikli araçlar ile ilgili teşvikler elbette her ülkede aynı olmuyor. Bazı yerlerde neredeyse elektrikli aracın yarı fiyatı kadar devlet desteği veriliyor. Böyle durumlarda kullanıcılar, benzinli araç almaktan ziyade elektrikli olanlara yönelebiliyor.

Çin'deki elektrikli araç teşvikleri

Sanayi faaliyetleri nedeniyle havası oldukça kirlenen Çin, elektrikli araçlara en çok yönelenler arasında yer alıyor. Elektrik ile çalışan araç modellerine yapılan yardımlar, 5100 dolardan 8700 dolar arasında değişebiliyor.

Ülkenin bazı şehirlerinde elektrikli araç sayısı ile ilgili kısıtlamalar da bulunuyor. Yedi büyükşehirdeki elektrikli araç kısıtlaması, Çin tarafından kaldırıldı. Ayrıca tüm bunlara ek olarak geçiş ücreti ve park alanları için ücret alınması kuralı da elektrikli araçlar için kaldırıldı.

Almanya bu konuda ne planlıyor?

Dünyanın Otomotiv devi olarak bilinen Almanya da, elektrikli araçlar konusunda destek vermek isteyen ülkeler arasında yer alıyor. Almanya, 2020 yılına kadar 400.000 taşıta 600 milyon avro teşvik sağlama gibi planlara da sahip.

Ayrıca Almanya'da elektrikli araçlardan 10 yıl kadar yol vergisi alınmamasıda yapılan planlar arasında.

Norveç de teşvik verenler arasında

Otomotiv konusunda teşvik veren ülkelerden bir diğeri de Norveç. 11.600 dolar pil ile birlikte satın alındığında, KDV muafiyetinin araçların önemli miktarda ucuzlamasını sağladığı görülüyor.

Almanya'da olduğu gibi Norveç'te de yol vergisi ve vapur ücretlerinden muaf olma imkanı sunuluyor. 2020 yılına kadar ülkenin elektrikli araçlara destek vermesi kesinleşti.

Tüm bu desteklere rağmen, elektrikli araçların pahalı olduğunu düşünen bir çok kişi bulunuyor. Elektrikli araç satışlarının %90’ı Çin, ABD, Japonya, Norveç, Birleşik Krallık, Fransa Almanya ve İsveç olmak üzere 8 ülkede gerçekleşti. Bu ülkeler aynı zamanda, Dünya otomotiv sistemini de ellerinde bulunduruyor. Peki siz Dünya üzerinde gerçekleşen elektrikli araç teşviklerini yeterli buluyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.