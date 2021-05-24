Dünyanın İlk Elektrikli Araç Şarj Eden Otoyol Denemesi Başladı

İtalya'da elektrikli araç şarj eden otoyol projesi resmen başladı. Dünyanın dört bir yanındaki sürücüleri tamamen elektrikli araçlara geçirmek için birçok zorluğun üstesinden gelinmesi gerekiyor. En büyük zorluklardan biri ise şarj altyapısı olabilir.

İsrailli şirket ElectReon Wireless, teknolojiyi yaygın bir şekilde benimsemek için İtalya'da Milan ve Brescia arasında 0,6 mil uzunluğunda (1 kilometre) elektrikli araç şarj otoyolu inşa edecek.

İtalya'daki deneme, elektrikli araç şarj yolunun ilk örneği olmasa da, teknolojinin otoyolda test edileceğini gösteren ilk çalışma. Deneme sırasında otoyol, enerjiyi manyetik indüksiyon yoluyla elektrikli araçların pillerine aktarmak için yol kenarındaki bakır bobinleri kullanacak.

Toplu elektrikli araçların benimsenmesinin önündeki engellerden biri, araç sahiplerinin en yakın şarj istasyonunu bulma probleminden kaynaklanıyor. Ancak İsrailli şirket, web sitesindeki açıklamada "Dinamik Kablosuz Güç Aktarımı" teknolojisi ile "yolculuk kaygısından yoksun bir kullanıcı deneyimi" vadediyor.

Şarj altyapısı, yolların içine inşa edileceğinden dolayı büyük pillerin yanı sıra şarj istasyonlarına olan ihtiyacı da azaltacak. Teorik olarak günün her saati, otonom araçların şarj edilmesine izin verebilir.

(İsveç'teki yol yapım sürecini gösteren bir video.)

Elektrikli araç şarj eden otoyol nasıl çalışıyor?

ElectReon, İtalya'daki test otoyol denemesi için bir dizi elektrikli aracın şasisine alıcı yerleştirecek. Şirket, ücretli yol sahipleri de dahil olmak üzere on İtalyan ortağıyla birlikte çalışarak teknolojiyi test edecek.

Test kapsamında bir kilometrelik otoyol asfaltının altına bakır bobinler monte edilecek ve yol kenarına yerleştirilmiş kontrol ünitesi olacak. ElectReon tarafından yapılan önceki denemeler, şarj yolundan şirketin elektrikli araçlara yerleştirilen alıcılarına ortalama 70 kW aktarım hızı sağlamıştı.

Elektrikli araç şarj otoyollarının kitlesel ölçekte benimsenmesinde hala çok uzun bir yol olduğunu belirtmekte fayda var. Böyle bir teknolojinin küresel olarak uygulanması yıllar alabilir. Güneş paneli yolu gibi diğer iddialı karayolu projeleri, hiçbir yolun başarılı olacağı garantisini vermediğini gösteriyor.

Şirket ayrıca kısa süre önce İsveç'teki Stockholm Arlanda Havaalanı ile lojistik sahası arasındaki 1,9 km'lik rotada, otomobilleri ve kamyonları şarj eden ilk elektrikli yolunu açtı. ElectReon'un İsveç'teki yol yapım sürecinin kısa bir videosuna yukarıdan göz atabilirsiniz.

ElectReon, projenin başlangıcı için belirli tarihler listelememiş olsa da, denemeden somut güncellemeler çıkar çıkmaz sizi bilgilendireceğiz.