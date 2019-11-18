Elektrikli Araç Satışlarında Büyük Artış

Dünya genelinde elektrikli araçlara ve elektrikli otomobillere gösterilen ilgi her geçen yıl katlanarak artıyor. Enerji verimliliği sağlaması, hükümetlerin izlediği çevreci politikalar, vergi indirimleri, üretimdeki maliyetlerin düşmeye başlaması gibi etkenler elektrikli araçların daha çok tercih edilmesini sağlıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan ‘2019 Dünya Enerji Görünümü Raporu’na göre, sadece geçtiğimiz yıl bile 2 milyondan fazla elektrikli araç satışı yapıldı. Yıllık elektrikli araç satışının ortalama 2 milyon artması durumunda, dünyadaki elektrikli araç satışının 2025'e kadar yıllık 10 milyon, 2040'a kadar yıllık 30 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Verilere göre, dünya genelindeki elektrikli araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 66’lık bir artışla 5 milyon seviyesine yükseldi. Elektrikli araçların sayısının artmasında batarya maliyetlerinin düşmesi de önemli bir etken oldu.

5 yıl önce kilowatt-saat başına 650 dolar seviyesinde seyreden maliyetlerin, batarya teknolojisinin gelişmesiyle birlikte 2020’nin ortalarından itibaren kilowatt-saat başına 100 doların altına ineceği öngörülüyor.

Elektrikli araçlar konusunda şu anda gözüken en büyük sıkıntı ise, yeterli sayıda şarj istasyonunun bulunmaması. Gelişmekte olan ülkelerde elektrikli taşıtlara yönelik talep sürekli olarak artarken, istasyon sayısının aynı oranda artmayışı endişe yaratıyor.