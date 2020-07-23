Elektrikli Araçlar Daha Ucuza Geliyor: İşte Yeni Araştırma Sonuçları!

Hayatımızdaki varlığını her geçen gün daha fazla arttıran elektrikli araçlar daha ucuza geliyor. Avrupa'da yapılan bir araştırma, oldukça ilginç sonuçların ortaya çıkmasını sağladı. Araştırmayı yürüten şirket, bir sigorta firması olmasına rağmen yine de bilimsel veriler ortaya koyabildi. Peki Türkiye'de henüz pek yaygın olmayan elektrikli araçlar gerçekten de daha ucuza mı geliyor?

Birleşik Krallık'ın önde gelen sigorta firmalarından Direct Line tarafından yapılan bir araştırmaya göre: Evet. Yani eğer bir elektrikli araç alırsanız, benzinli arabalara göre daha uygun bir fiyata sahip olursunuz. İyi ama nasıl? Bu sigorta şirketi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, elektrikli arabaların ortalama ömür boyu ücreti 52,133 sterlinken benzinli bir arabanın ömür boyu ücreti ise 53,625 sterlin. İngiltere'deki ortalama bir elektrikli aracın benzinli araçlardan yüzde 22 daha pahalı olduğunu düşünürsek aslında ilk etapta bu pek avantaj sağlamıyor olabilir.

Elektrikli araçlar az masraf çıkarıyor

Direct Line şirketi araçları 14 yıllık periyotlara göre değerlendirdi. Elektrikli araba kullanan kişilerin haftalık 33,5 sterlinlik 'yakıt' aldığı varsayılırken benzinli araçlarda bu sayı 42,4 olarak hesaplandı ve buna göre işlem yapıldı.

Elektrikli araçların %22 daha pahalıya satıldığı zaten biliniyor. Fakat; yakıt, vergi ve bakım masraflarında sırasıyla %58 ve %49 daha ucuz olduğu söylenebilir. Sigorta konusundaysa, elektrikli araçlar %25 daha kabarık bir fatura ile kullanıcıları selamlıyor. Ancak genel masraflara bakıldığında elektrikli araçların çok daha ucuza geldiğini söylemek mümkün.

Elektrikli araçların doğayla daha uyumlu olduğu düşünülürse, diğerine göre makul olduğunu itiraf edebiliriz. Peki siz elektrikli araçlar ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.