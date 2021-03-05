Elektrikli Araçlara Yeni ÖTV Zammı Gelebilir

Elektrikli araçlara yeni ÖTV zammı gelecek mi? Geçtiğimiz ay elektrikli araçlara ÖTV zammı getirilmişti. Şimdi ise geçtiğimiz haftalarda getirilen ÖTV zammına bir yenisi ekleneceği söyleniyor. İşte konu ile ilgili gelen iddia.

Elektrikli Araçlara Yeni ÖTV Zammı Gelecek Mi?

Dünya Gazetesi'nden Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın haberine göre, 120 KW üzerindeki elektrikli araçların ÖTV'sinin yüzde 60'dan yüzde 110'a çıkarılacağı söyleniyor.

Şu anda yeni ÖTV zammı gelip gelmeyeceği ile ilgili resmi makamlar tarafından bir açıklama yapılmış değil. Yeni bir zam gelip gelmeyeceği şu aşamada bilinmezliğini koruyor.

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Geçtiğimiz Ay Elektrikli Araçlara ÖTV Zammı Gelmişti

ÖTV, motor gücü 85 kW’yi geçmeyenler için yüzde 3’ten yüzde 10’a, 85 kW’yi geçen ancak 120 kW’yi geçmeyenler için yüzde 7’den yüzde 25’e, 120 kW’yi geçenler için ise yüzde 15’ten 60’a yükseltimişti. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

2. El Otomobil Fiyatları Neden Düşmüyor?

Otomobil fiyatlarının düşmemesinin önündeki engelin stokların yüksek kurdan alınmış olması olduğu belirtiliyor. Sektör temsilcileri yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

"Dolardaki düşüş devam ederse bunun fiyatlara yansıması olur. Ancak ÖTV aracın millileştiği tarihteki KDV matrahı üzerinden ödendiği için kurdaki düşüş, fiyatlara yüksek maliyetli stoklar bitmeden yansımıyor."

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı ve Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu da açıklamasında şunları söyledi: