Çin Elektrikli Araçlarda Batarya Değiştirmeye İzin Verdi

Elektrikli araçlarda batarya değiştirme neden önemli? Çin tarafından sunulan yeni değiştirilebilir EV pil standardı sayesinde elektrikli araçların bataryası değiştirilebilecek. Bu, yolda gittiğiniz sırada bataryanız biterse ikincil pile geçebileceğini gösteriyor.

Değiştirilebilir elektrikli araba bataryası fikri eski yıllardan bu yana kulağa güzel gelse de, hükümetlerden izin çıkmadığı için rafa kaldırılmıştı. Fakat Çin'de işler değişti ve CNEVPost'un bildirdiğine göre, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek olan resmi değiştirilebilir EV pil standardını ve güvenlik yönergelerini onaylandı.

Çin neden elektrikli araçlarda batarya değiştirmekle ilgileniyor diye merak ediyor olabilirsiniz. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin tarafından yapılan açıklamaya göre bunun birkaç nedeni var, ancak en büyüğü araç maliyetinin düşürülmesinden kaynaklanıyor.

Guobin'e göre araç sahipleri, belirli bir günde ihtiyaç duydukları pil boyutunu değiştirebilir veya batarya bittiğinde tekrardan dolma süresini beklemek zorunda kalmaz.

Elektrikli araçlarda batarya değiştirme neden önemli?

Çin Devlet İdaresi (SAMR), yeni standardın Çin'in otomotiv endüstrisindeki pil değiştirme alanındaki ilk temel ulusal standart olduğunu aktardı. SAMR yeni standartların; mekanik güç, elektrik güvenliği, çevresel uyumluluk ve diğer hususlar açısından pil değiştirme teknolojisini kullanan elektrikli araçların güvenlik düzeyini artırmaya yardımcı olacağını söyledi.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından 10 Mayıs'ta yayınlanan standardın geliştirilmesine yönelik süreç, ön çalışmaya Kasım 2018'de başladığını, Şubat 2020'de taslak hazırladığını ve Mart 2020'de kamuoyunun görüşlerini talep ettiğini gösteriyor.

Pil değiştirme fikri geçen yıldan bu yana Çin politikasından güçlü bir destek aldı ve birkaç hükümet departmanı, pil değiştirme altyapısının inşası için destek verilmesini talep etti.

Çin merkezli NIO ve BAIC gibi şirketler pil değiştirme standardını geliştirdiler. Fakat sadece 1 dakikalık otomatik pil değiştirme istasyonuyla ilgii bir video yayınlanan Geely, bu alanda hızla ilerliyor gibi görünüyor (yukarıdaki video).

Bataryası değiştirilebilen araçlar halihazırda üretim aşamasında ve NIO, bu tür araçları son tüketiciye sunan tek şirket.

Çin'in yeni standartları benimsemesi, diğer ülkelerin değiştirilebilir pil teknolojisine bakışını etkileyecek mi? Uzmanlar, özellikle değiştirilemeyen pillere sahip elektrikli araçları göz önüne alarak bunun olası olmadığına inanıyor.