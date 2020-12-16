Türk Bilim İnsanından Elektrikli Araçlarda Tekerlek Sesini Azaltan Sistem!

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Seçgin, elektrikli araçlarda tekerlek sesini azaltan sistem geliştirdi. Prof. Dr. Seçgin tarafından geliştirilen sistem, sesi 25 desibele kadar azaltabiliyor. Tekerlek sesini azaltabilen sistem ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Elektrikli Araçlarda Tekerlek Sesini Azaltan Sistem Geliştirildi

"Doğal malzemelerde bulunmayan özelliklere sahip yüksek teknolojiye dayalı yapay malzemeler" olarak isinlemdirilen "metamalzemeler" konusunda çalışan Prof. Dr. Abdullah Seçgin, elektrikli araçlarda tekerlek sesini ciddi oranda azaltabilen sistem geliştirdi. Prof. Dr. Seçgin, AA muhabirine geliştirdiği sistem ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Abdullah Seçgin, benzinli ve dizel otomoboillerde motor sesi nedeniyle tekerlek ve yol sesinin bir noktaya kadar duyulmadığını, elektrikli araçlarda ise motor sesi olmadığı için yoldan gelen gürültünün bu maskeleme olmadığından dolayı konforu etkilediğini söyledi.

Geliştirilen malzemenin ses kesici ve ses yutucu özelliğe sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Seçgin, "Laboratuvar sonuçları, geliştirdiğimiz tekerlek davlumbazının kabin içine gelen sesi yaklaşık yüzde 50 azalttığı yönünde” ifadelerini kullandı. Akustik metamalzemenin tekerlek davlumbazı dışında ses yalıtımına ihtiyaç duyulan tüm alanlarda kullanılabileceği belirtildi.

Prof. Dr. Seçgin, “Tekerlek yuvasına metamalzemeden mamul bir tekerlek davlumbazı tasarlayarak bir çözüm ürettik. Geliştirdiğimiz hücreler üzerinde yaptığımız testlerde geniş bir frekans bandında ortalama 20-25 desibel civarında ses kesme ve belirli frekanslarda yüzde 90'lara varan ses yutma özelliği tespit ettik. Oldukça hafif ve ince olan bu malzemeler, geleneksel yalıtım malzemeleri ile kıyaslanamayacak özelliklere sahip” şeklide konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Akustik malzemeleri teorik bir alandan pratik bir alana geçirmeniz için seri üretime uygun bir şekilde modelleyebilmeniz lazım. Bizim yaptığımız en önemli geliştirmelerden birisi de yüksek performanslı bu hücreleri seri üretime uygun hale getirip çok çeşitli alanlarda kullanılabilecek ürünlere dönüştürmek."

Akustik metamalzemenin kullanılabileceği alanlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Seçgin, "İnşaat, otomotiv, beyaz eşya, savunma sanayi gibi alanlarda da kullanılabilir. Sessiz İHA, drone yapmakta dahi kullanabilirsiniz” ifadelerine yer verdi. Prof. Dr. Seçgin, tüm firmalara Ar-Ge desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.