Elektrikli Hava Taksi Volocopter Bilet Satışlarına Başladı

Alman havacılık şirketi Volocopter, 18 rotorlu elektrikli uçan taksi için bilet satmaya başladı. Bu, ilk kez bir şirketin elektrikle çalışan dikey kalkış ve iniş (VTOL) aracında uçuşa davet edişi anlamına geliyor.

Volocopter uçuşların tam olarak nerede ve ne zaman gerçekleşeceğini söylemedi ancak sözcü, uçuşların 2-3 yıl içinde beklenen ticari lansmandan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleşeceğini aktardı. Volocopter şimdiye kadar Singapur, Helsinki, Dubai ve Bruchsal uçuş testleri gerçekleştirdi.

Elektrikli uçan taksi bileti 300 euro

Elektrikli uçan taksisi için bilet satan şirketin biletleri 300 euro (355 dolar) tutarında ve yüzde 10 depozito ile rezerve edilebilir. Ancak Volocopter yalnızca 1000 kişiye bilet satabileceklerini ve fiyatların bir süre sonra değişebileceğini söyledi. Ayrıca elektrikli uçan taksi 15 dakika havada kalabiliyor ve bu da yolcuların bir dakika için 20 euro ödeyeceği anlamına geliyor.

Volocopter'in ticaret müdürü Christian Bauer yaptığı açıklamada "Hava taksileri için son sertifika hala beklemedeyken, önümüzdeki 2-3 yıl içinde ticari VoloCity uçuşlarını başlatmak için ayrıntılı ve gerçekçi bir zaman çizelgesine sahibiz" dedi ve ekledi: "Rezervasyon yapanlar ilerlememiz ve ticari lansman planımızla ilgili en son güncellemeleri alabilir"

Elektrikli uçan taksi ne kadar güvenilir?

Yeni Volocopter 2X uçağı 18 rotordan oluşan geniş bir motora sahip. Hava taksisi olarak geliştirilen uçaklar yalnızca bir yolcuyu taşımayı hedefliyor. Ayrıca Volocopter şehirler arasındaki hava yolculuğunu kolaylaştırmak yerine, yerel seyahate odaklanmak istiyor.