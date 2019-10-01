Elektrikli Otomobil Bataryalarının Ömrü İki Katına Çıkarılabilir

Diğer tüm bataryalarda olduğu gibi elektrikli otomobillerin bataryaları da belirli bir kullanım ömrüne sahip. Bu da demek oluyor ki bataryalar bir süre sonra bozulmaya başlıyor ve sunduğu menzilde de giderek azalma meydana geliyor. Ancak araştırmacılar bu durumu düzeltebilecekleri konusunda umutlu görünüyor.

Elektrokimya Derneği Dergisi'nde yayınlanan bir makaleye göre, Halifax-Nova Scotia’daki Dalhousie Üniversitesi araştırmacıları, mevcut lityum-iyon bataryaların ömrünü potensiyel olarak iki katına çıkarmanın bir yolunu bulmuş olabilir.

Şu anki haliyle, elektrikli otomobillere enerji sağlayan bataryaların 800.000 km’ye kadar hizmet verebileceği tahmin ediliyor. Ancak söz konusu araştırma gerçekten başarılı olursa, bataryaların kullanım ömrü iki katına çıkarılarak 1.600.000 km’ye kadar kullanılması sağlanabilir.

Araştırmada bataryaların kullanım ömrünün iki katına çıkarılmasının yanı sıra, bataryaların 4.000 defa şarj edilebilmesi ve buna rağmen ömrü boyunca bataryada sadece yüzde 10’luk kapasite kaybı yaşanması da mümkün görünüyor.

Elbette otomobil sürücülerinin birçoğu araçlarını 1.600.000 km’ye kadar kullanmıyor fakat devamlı olarak yollarda olan taksiler, teslimat araçları, tırlar ve diğer birçok araç için bu teknoloji çok büyük fayda sağlayabilir.

Kullanım ömrü iki katına çıkarılan yeni teknolojili bataryaları elektrikli otomobillerde ne zaman göreceğimizi henüz bilmiyoruz. Bu, yakın zamanda hemen gerçekleşebilecek bir şey gibi de görünmüyor. Yine de bu teknolojinin günün birinde elektrikli araçlara çok şey katacağı kesin.