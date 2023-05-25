Elektrikli Otomobil Menzilleri İki Katına Çıkıyor: Yeni Nesil Bataryalar Geliyor!

Yeni bir batarya teknolojisi ile 1.000 kilometreye varan menzile sahip elektrikli araçlar artık mümkün hâle geliyor.

Volkswagen'in tedarikçilerinden Çin merkezli Gotion High Tech, yeni L600 LMFP Astroinno bataryasını tanıttı. Şirket, lityum-manganez-demir-fosfat (LMFP) bataryanın tüm güvenlik testlerini geçtiğini, 4 bin şarj-deşarj döngüsü kadar ömrü olduğunu ve günlük kullanıma uygun olduğunu açıkladı.

Bataryanın kullanım ömrüne gelindiğinde ise 4 milyon kilometre olduğu dikkat çekiyor. Bu, bir otomobilin ortalama ömründen daha uzun bir süreye denk geliyor.

Yeni Batarya Projesi Nasıl Hayata Geçti?

Gotion High Tech, 10 yıl süren şirket içi araştırmalar sonucunda bu teknolojiyi ticari olarak uygulanabilir hâle getirdi. Bataryanın üretiminde daha önceki sorunları çözmek adına yeni elektrolit katkı maddeleri ve en son teknoloji kullanıldı.

LMFP malzemeleri düşük iletkenlik, düşük sıkıştırma yoğunluğu ve yüksek sıcaklıklarda manganez çözünmesinden mustaripti. Bu nedenle elektrikli araçlarda kullanılamayacak kadar verimsiz ve hantal olmalarına yol açıyordu ancak Gotion High Tech bu zorlukları aşmak adına yeni atılımlar yaptı.

Yapısal parçaların sayısı %45 oranında azaldı ve ağırlıkları üçte bir oranında düşürüldü. Batarya paketinin kablo sistemi de yenilikçi tasarım sayesinde 303 metreden sadece 80 metreye düşürüldü.

Bataryanın hangi araçlarda kullanılacağı belli değil ancak Gotion High Tech, ABD'de 2,3 milyar dolarlık bir batarya fabrikası kurmayı planlıyor.