Elektrikli Otomobil Vergileri 10 Kat Arttı!

Meclise sevk edilen torba yasayla birlikte elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının 10 kat arttırılmasının planlandığı ortaya çıktı.

Bugün itibarıyla yapılan yeni haberlerde, geleceğin teknolojisi olarak gösterilen elektrikli otomobillere dair çarpıcı detaylar yer aldı. Dünya çapında birçok devletin elektrikli otomobilleri teşvik etmeye başladığı şu günlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen yeni torba yasanın içerisinde elektrikli otomobillere uygulanması planlanan yeni zam miktarları yer aldı.

Komisyondan geçen yeni torba yasaya kadar, Türkiye’de satışa çıkarılan elektrikli otomobillerden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tahsil edilmiyordu. Yeni yasayla birlikte elektrikli otomobillere, diğer otomobillerden alınan MTV vergilerinin yüzde 25’i kadarvergi getirilmesi kararı alındı. Torba yasayla birlikte gelen vergi yükü sadece bununla kalmazken, ÖTV tarafında da büyük değişikliğe gidildi.

Sağdaki tasarı metni fark edilmeden 15 Şubat’ta komisyonda kabul edildi ve Meclis’e sevk edildi... Sonucu merakla bekliyoruz pic.twitter.com/Van2GZyFfX — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) 20 Şubat 2018

Yine aynı torba yasada, “ÖTV Kanununun II sayılı listesi güncellenmiştir” ifadesiyle birlikte elektrikli otomobillere ÖTV artışı uygulanması kararı alındı. Alınan kararla birlikte elektrikli otomobillerdeki ÖTV oranı 10 kat artmış oldu. Yapılan yeni zamların ardından elektrikli otomobil fiyatlarının yüzde 33 ile yüzde 60 arasında zamlanacağı da söylenenler arasında yerini aldı.