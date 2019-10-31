Elektrikli Otomobiller İçin Yeni Bir Pil Üretilecek

Elektrikli otomobillerde en büyük problemlerden bir tanesi de hiç şüphesiz pillerin şarj edilmesi ile ilgili. Benzinli araçların kullanılması bu problemin en büyük sonuçlarından birisi. İşte araç pillerinde yeni bir çığır açacak haberimizin detayları.

Akıllı telefonlarda düzenli olarak batarya güncellemesi yapılıyor. Bu sayede kimi batarya dolumları neredeyse yarım saate kadar inebiliyor. Elektrikli arabalar için de hızlı şarj sağlayan bir sistem geliştirildi. Bu sistem son derece basit bir teoriye dayanıyor.

Elektrikli otomobiller yüksek ısıyla şarj edilecek

Penn Eyalet üniversitesi'nden bir grup araştırmacı pillerin yüksek hızla şarj edildiğinde üst taraflarında bir tortul oluştuğu fark edildi. Oluşan bu yapı bataryaların ömrünü ciddi oranda azaltıyor.

Bu nedenden dolayı bilim insanları lityum iyon pillerini daha yüksek ısılarda şarj etmenin ne tür sonuçlar doğuracağını merak ettiler. Yaptıkları deneyler sonucunda 40-49 ve 60 derecede şarj edilen pillerin çok daha iyi bir performans sergilediği ortaya çıktı.

Mevcut veriler ışığında 60 derecede ısıtılan bir bataryanın 2500 devir boyunca yeniden şarj olabildiği veya 750 bin kilometrelik ömre sahip olduğu görüldü. Ayrıca şarj süresi 10 dakikaya düştü.

Böylece lityum iyon pillerinin yüksek ısılarda şarj edilmesini sağlayan yeni bir pilin üretilmesinin önü açıldı. Peki sizce bu gelişme ile birlikte elektrikli araçlara olan talep artacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.