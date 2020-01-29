Elektrikli Otomobiller ile Ulaşım Neredeyse Bedava Olacak!

Son zamanların hızla yükselen trendi olan elektrikli otomobil günümüzün yakıt maliyeti ile kıyaslandığında oldukça uygun fiyatlı ulaşım imkanı sunacak.

100 KM için 6-10 TL

Yapılan araştırmalar doğrultusunda elektrikli otomobiller, yakıt anlamında yüzde 80 oranında daha uygun ulaşıma yol açacak. Bu kapsamda 100 kilometre menzil için gerekli dolumun gece saatlerinde 6 TL ve gündüz saatlerinde ise 8 TL olacağı tahmin ediliyor. Fiyatlardaki oynama payını dikkate alırsak 500 kilometre uzunluğunda bir yolun toplam ulaşım maliyeti yaklaşık 30 TL ila 40 TL arasında olacak diyebiliriz. Tabii elektrik fiyatına bağlı olarak bu tutarlar artış ya da azalış gösterebilir.

Temel olarak baktığımızda özel araçlarla ulaşımın, toplu ulaşım araçlarına göre daha uygun maliyetli bir yapıya bürünebileceğini düşünebiliriz.

Hem ülkemizde hem de küresel ölçekte elektrikli otomobillerin ve şarj istasyonlarının giderek daha yaygın bir hale geldiği bir gerçek. Mevcut durumda ülkemizde 1,500 adet elektrikli otomobil ve 700 adet şarj istasyonu yer alıyor. Ancak yerel şirketlerin şarj istasyonlarına yönelik önemli çalışmalarının ve projelerinin bulunduğunu vurgulayalım.

Bugünün koşullarında tek çıkışlı bir şarj ünitesi için maliyet 1,200 euro iken bu, hızlı şarj ünitesi için 20,000 euro tutarlarına çıkabiliyor. Tabii şarj sürelerinin araçlara, pil teknolojisine, pil kapasitesine ve diğer detaylara göre araçtan araca farklılık gösterdiğini vurgulayalım.