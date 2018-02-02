Elektrikli Otomobillere MTV Geliyor!

Son dönemde satışı hızla artan elektrikli otomobillere Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) geliyor. Konuyla ilgili kanun tasarısına göre, elektrikli araçlar, diğer taşıtlar için uygulanmakta olan MTV tarifesinin yüzde 25’i oranında vergilendirilecek.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre, TBMM’ye sevk edilen vergi kanunları ile ilgili tasarıda, elektrikli otomobiller için de motorlu taşıtlar vergisi alınması yönünde karar çıktı.

Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nda şu ifadeler yer aldı:

“Elektrik motorlu; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, panelvanların ve motosikletlerin, daha düşük olarak, diğer taşıtlar için uygulanmakta olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifesinin yüzde 25’i oranında vergilendirilmesi sağlanmaktadır.”

Bu kararla birlikte, daha önce içten yanmalı motora sahip olmadığı için MTV kapsamı dışında tutulan elektrikli araçlar, artık aynı fiyat aralığında benzinli bir araçtaki MTV oranının yüzde 25'ine tabi tutulacak. Örneğin, benzinli bir aracın MTV oranı 3 bin TL ise, aynı fiyat aralığındaki elektrikli otomobilin MTV oranı ise 750 TL olacak. MTV sisteminin 1 Ocak’tan itibaren silindir hacmi ve yaşın dışında vergisiz fiyata göre de belirlenmesi, elektrikli otomobillere MTV yolunu açmış oldu.