Elektrikli Otomobillere ÖTV Zammı Geldi!

Elektrikli otomobillere ÖTV zammı gerçekleşti. ÖTV zammı ne kadar? İlerleyen dönemlerde benzin ve motorinin yerinin alacak olan elektrikli araçlara ÖTV zammı yapıldı.

Zam Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konu hakkındaki ayrıntıları bir araya getirdik.

Elektrikli Otomobillere ÖTV Zammı

ÖTV, motor gücü 85 kW’yi geçmeyenler için yüzde 3’ten yüzde 10’a, 85 kW’yi geçen ancak 120 kW’yi geçmeyenler için yüzde 7’den yüzde 25’e, 120 kW’yi geçenler için ise yüzde 15’ten 60’a yükseltildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Yerli elektrikli araba TOGG, böylece çıkmadan zamlanmış oldu. pic.twitter.com/UIFOOtIzmS — Tamindir.com (@Tamindir) February 2, 2021

Renault Modelleri Elektrikli Olarak Geliyor

Renault, tüm zamanların en çok satan modellerinden ikisini 21. yüzyıla getirerek elektrikli otomobil yelpazesini genişletecek. İlk konseptin 1961 ile 1994 yılları arasında yalnızca küçük değişikliklerle üretilmiş bir model olan Renault 4'ten ilham alacağı söyleniyor. Söylenenlere göre, ikinci retro tarzı EV'si ise Renault 5'e dayanacak.

Tasarımcılar, her iki modelden de esinlenerek şehir dostu bir hatchback yaratabilir.

Bunlara ek olarak Renault'nun sportif Alpine markasının yaklaşan etkinlikte üç elektrikli modeli takip edeceği bildirildi. Alpine modeli bugüne kadar elektrikli araba olarak geliştirilmedi ve yeni konsept hakkında henüz bir bilgi mevcut değil. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.