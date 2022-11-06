Elektrikli Peugeot e-2008 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Elektrikli araç sektörü günden güne büyümeye devam ediyor. Ülkemizde hızlı şarj istasyonu gibi yatırımların da artmasıyla birlikte dünya çapındaki firmalar, elektrikli araçlarını Türkiye'de de satışa sunmaya başladı. Bunun son örneklerinden biri Fransız otomobil markası Peugeot'dan geldi.

Markanın en başarılı ürünlerinden biri olan Peugeot 2008'in elektrikli versiyonu olarak tasarlanan e-2008, Türkiye'de satışa çıktı.

Elektrikli Peugeot e-2008 Özellikleri

Tasarım anlamında B-SUV kategorisinin sevilen modeli Peugeot 2008'den pek bir farkı bulunmayan e-2008, 136 beygirlik bir motora sahip.

30 dakikada %80 şarja ulaşabilen 50 kWh'lık lityum-iyon bataryası, 324 kilometreye kadar menzil avantajı sunuyor. Aracın toplamda üç farklı sürüş modu bulunuyor.

Elektrikli Peugeot e-2008 Fiyatı

Son yıllarda çalkantılı hale gelen sıfır araba fiyatları, elektrikli Peugeot'yu da vurmuş durumda. e-2008 fiyat etiketi olarak 905.000 TL tavsiye ediliyor. Ancak Peugeot, ilk defa elektrikli araç satışı yapmalarının şerefine müşterilerine 5.000 TL değerinde bir indirimle aracı 900.000 TL'ye sunacak.

Ön siparişler çoktan açılmış durumda. Eğer elektrikli Peugeot'yu kaçırmak istemezseniz buraya tıklayarak firmanın sitesine gidebilirsiniz.