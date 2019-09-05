Elektrikli Porsche Taycan Tanıtıldı

Son zamanlarda pek çok otomobil üreticisi elektrikli araçlarını tanıtıyor. Porsche de elektrikli Porsche Taycan ile bu akıma dahil olan markalardan birisi oldu.

İlk elektrikli otomobilini seri üretime hazırlayan Porsche, yeni modelle ilgili merak edilen detayları duyurdu. Tasarımı ile dikkatleri çeken model, teknik detayları ile de beğeni toplamayı başarıyor. 93.4 kWh batarya paketine sahip olan model, yaklaşık 450 km'e kadar menzile sahip. Turbo ve Turbo S olarak iki varyasyona ayrılan elektrikli otomobil, bu varyasyonlar arasında bazı performans farklarını barındırıyor.

Standart Turbo modeli 0'dan 100'e 3,2 saniyede çıkarken 450 km menzil sunuyor. Bununla birlikte Turbo S modeli ise 0'dan 100'e 2,8 saniyede çıkarken 412 km menzil sunmakta. 616 beygir güç üreten Taycan, maksimum 260 km / saat hıza ulaşabiliyor. 22 dakikada yaklaşık yüzde 80 oranında şarj olabilen otomobil, kısa süreli şarj ile uzun bir seyahat imkanı sunuyor.

Porsche Taycan Turbo 150 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahipken, Turbo S modeli ise 187 bin dolarlık fiyatı ile dikkatleri çekiyor.