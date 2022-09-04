Türkiye'deki Elektrikli Şarj İstasyonlarına Zam Geldi

Son günlerde ülkemizde yaşanan elektrik ve doğalgaz zamları çoğu vatandaşı olumsuz etkiliyor. Çoğu kişi istemediği derecede yüksek elektrik faturalarıyla karşılaşmaya başladı. Zamların sebep olduğu etkilerden biri de elektrikli araç sahiplerini üzecek türden.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı henüz çok yaygınlaşmasa da petrolün bu kadar pahalı olduğu bir dönemde elektrikli araç kullanmak bir hayli uygun. Elektrikli araçlar, sahiplerinin evlerinde veya ülkemizin birçok bölgesine kurulan elektrikli şarj istasyonlarında şarj edilebiliyor. Fakat artık bu istasyonlarda verilen hizmet çok daha pahalı olacak.

Eşarj İstasyonlarına Yüzde 10'a Yakın Zam Geldi!

Türkiye'de birçok firma ülke genelinde elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti sunuyor. Bunlardan biri olan Zorlu Enerji bünyesindeki ZES firması, geçtiğimiz günlerde fiyat güncellemesi yapmıştı. Hemen ardından ise en yaygın istasyon ağına sahip firmalardan olan Eşarj firmasından zam haberi geldi.

Yeni yapılan fiyatlandırmaya göre 3 Eylül 03:00'dan itibaren geçerli olmak üzere Eşarj istasyonlarında sunulan elektriğe %10'a varan zamlar yapıldı. 22 kW'a kadar olan AC soketler için kWh başına 50 kuruş, 60 kW'a kadar olan tüm DC soketler için ise kWh başına 1,20 TL zam güncellemesi yapıldı. Yeni fiyatlandırmaya göre kullanıcılar artık 22kW için kWh başına 6,50 TL; 60 kW için kWh başına 7,70 TL ödeyecek. Belirtilenlerin dışında kalan tüm soketler ise kWh başına 8,20 TL ödeyecek. Elektrikli şarj istasyonlarında yapılan zamların ülke genelindeki doğalgaz ve elektrik zammıyla ilişkili olduğu düşünülüyor.