Elektrikli Scooter Kullanımına İki Yeni Düzenleme Getirildi

Martı'nın ülkemizdeki popülaritesinin artması sonrası artan elektrikli scooter kullanımı nedeniyle elektrikli scooter'lara yönelik yasaklar da düzenlenmeye başlandı. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'nın getirmiş olduğu iki yeni düzenleme, elektrikli scooter'ların kullanımına yeni bir düzenleme getirmenin yanı sıra kullanımdaki güvenliği artırmayı amaçlıyor.

Son dönemde tartışmaların da ana odağı olan elektrikli scooter'lar, ülkemizde bu hizmeti en yaygın olarak sağlamayı başaran Martı CEO'su ile Kadıköy Belediye Başkanı'nın arasında yaşanan sürtüşme nedeniyle gündemdeydi. Belediyenin elektrikli scooter'ları toplatması kararına karşı çıkan Martı CEO'sunun ifadelerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Martı arasında önemli bir projeye imza atılmıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirilmesi gerektiğini düşünen Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, elektrikli scooter'lar özelinde hazırladığı yeni taslakta iki önemli düzenleme getiriyor.

Artık Bir Elektrikli Scooter'a İki Kişi Binemeyecek

Bu düzenleme kapsamında artık bir elektrikli scooter'a iki kişinin binmesi yasak olacak. Bu durumun kontrolü, scooter'lara yerleştirilecek sensörler aracılığıyla sağlanacak. Bir diğer düzenleme ise scooter'ların yalnızca şehir içi yollarda güvenli bir şekilde kullanımını sağlayacak. Hız sınırı 50 km/s'i geçen yollarda elektrikli scooter'ları kullanmak yasaklanacak.

Scooter'lara eklenecek sensörler sayesinde hız sınırı 50km/s'i geçen yollarda gittiği tespit edilen scooterların hızı yavaş yavaş düşürülecek ve durdurulacak. Ayrıca scooter'ların hızıyla ilgili de bazı hız kısıtlamaları getirilecek. Hâlihazırda 25 km/s hız sınırı bulunan elektrikli scooter'ların bu hız sınırının daha da düşürülmesi bekleniyor.

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