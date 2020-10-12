Elektrikli Scooter Kullanma Yaşı 15 Oluyor!

Geçtiğimiz aylarda ülkemizde her geçen gün kullanımı ciddi ölçüde artan elektrikli scooter için yasal düzenleme geleceği açıklanmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kara yollarında bulunan bisiklet yollarında ve şeritlerinde elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanma yaşının 15 olacağını duyurdu. Elektrikli Scooterlar ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Elektrikli Scooter Kullanma Yaşı Değişti

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında AK Parti'li milletvekilleri tarafından hazırlanan Türkiye Çevre Ajansı Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu duyurdu. Teklife ilişkin bilgi veren Mehmet Muş, bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeridi tanımlarının kanun kapsamına alınacağını açıkladı. Peki, elektrikli scooter kullanma yaşı kaç olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, elektrikli scooter kullanma yaşı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğüne bisiklet ve elektrikli scooterların gidebileceği alanların inşası için yetki ve görev verilmekte. Yine kara yollarında bulunan bisiklet yollarında ve şeritlerinde elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterların kullanabilme yaşı 15 olarak belirlenmiş olacak. Yani 15 yaşından küçük olanlar bunları kullanamayacak. Sürücülerin sağa veya sola dönüşlerde elektrikli bisiklet ve scooterlara geçiş hakkı vermelerini zorunlu hale getiriyoruz" dedi.

Mehmet Muş, "Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa elektrikli scooterların buraları kullanmasını istiyoruz. Motorlu bisikletlerin bu yolları kullanmasına kısıtlar getiriyoruz. Elektrikli scooterları kullananlar herhangi bir yük taşımayacaklar, sadece sırt çantası taşıyabilecekler, onun haricinde bir yük taşımalarını yasaklamış olacağız. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine, il özel idarelerine bisiklet ve elektrikli scooterların yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevini bu düzenlemeyle getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Büyükşehir belediyelerinin ulaşım ana planlarında bisikletli ulaşıma yer vermesi ya da bisikletli ulaşım ana planı hazırlaması gibi zorunluluklar getiriyoruz. İlçe belediyelerine bölge otoparkı, kapalı ve açık otopark yapma-işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi getirilmiş olacaktır" şeklinde konuştu.