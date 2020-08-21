Bakanlık Açıkladı: Elektrikli Scooter'lara Standart Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter gibi mikro hareketlilik sistemlerine standart getirileceği bilgisi paylaşıldı.

Elektrikli Scooter'lara Standart Geliyor

Sozcu.com.tr'nin aktardığı habere göre, bakanlık tarafından dün sektör temsilcileri ile yapılan toplantıda çağdaş mikro ulaşım sistemlerinin geleceği, sektörün şu anki durumu ve sağlanması gereken standartların ele alındığı bilgisi paylaşıldı.

Toplantılarda elde edilen veriler ve sektör temsilcilerinin önerilerinin 28 Ağustos’ta Bakan Karaismailoğlu’nun da katılacağı Mikro Hareketlilik Ortak Akıl Toplantısı’nda görüşüleceği açıklandı.

Sektör temsilcileri ile yapılan toplantıda Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem, yolculukların yüzde 42’sinin bir toplu taşıma durağında başladığı ya da bittiği verisini paylaştı. Elektrikli scooter ve elektrikli biskletlere nasıl bir standart getirileceği henüz bilinmezliğini korumakta.

Konu hakkında detaylar geldikeçe sizleri bilgilendireceğiz. Sizce nasıl bir standart getirilmeli? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı ihmal etmeyin!