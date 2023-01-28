Elektrikli Scooter Çılgınlığı Bitiyor Mu? Üç Şirket İstanbul'dan Çekildi

Türkiye'de elektrikli scooter akımının başlamasına öncülük eden markalardan Martı'nın ardından pek çok şehirde birden farklı markayla tanıştık. Kullanıcılarına genelde farklı imkanlar sağlayan elektrikli scooter firmaları, şehir içi yaya ulaşımında önemli bir alternatif olarak karşımıza çıktı. Ancak yeni KVKK kapsamında bazı firmalar İstanbul operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı.

İstanbul'da hizmetlerini sürdüren LINK, At'la Git ve Hey Scooter, elektrikli scooter operasyonlarını durduklarını açıkladı. Bu kararın arkasında tedarik zinciri sorunları ve KVKK uyumluluğu yer alıyor.

KVKK Elektrikli Scooter Şirketlerini Nasıl Etkiledi?

Hatırlayacağınız üzere yaklaşık 1 yıl önce KVKK resmi web sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Martı şirketinin verilerine yetkisiz kişilerce ulaşıldığı ve veri ihlalinin yaşandığı açıklanmıştı. Bu bağlamda gözler elektrikli scooter şirketlerine döndü. Kararın ardından birçok şirket KVKK kapsamında cezalara tâbi tutuldu.

LINK markası altında hizmet veren Superpedestrian Turkey Ulaşım Teknoloji A.Ş, daha fazla KVKK cezasına çarptırılmamak amacıyla İstanbul'daki operasyonlarını durdurdu.

Ayrıca At'la Git ve Hey Scooter markaları da tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeneniye elektrikli scooter izinlerini iptal etme kararı aldı. Yaşanan bu gelişmelerin arkasında kullanıcıların elektrikli scooter kullanımına olan ilgisinin azalması yatıyor olabilir.