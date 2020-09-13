Elektrikli Scooter İçin Yasal Düzenleme Geliyor! İşte Detaylar

Ülkemizde her geçen gün kullanımı ciddi ölçüde artan elektrikli scooter için yasal düzenleme geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonluğunda scooter firmaları ve ilgili kamu otoritelerinin katılımı ile Mikro Hareketlilik Ortak Akıl Toplantısı düzenlendi. Habetürk'teki Yiğitcan Yıldız tarafından yayımlanan haberine göre düzenlenen toplantıda scooterlar için yasal düzenleme için bazı kararlar alındı. Scooter düzenlemesi ile ilgili detaylar haberimizde.

Elektrikli Scooter Düzenlemesinin Ayrıntıları

Ülkemizde kullanımı ciddi oranda artan scooterlar ile ilgili bir yasal düzenlemenin olmaması güvenlik ile ilgili bazı sorunlara neden oluyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun koordinasyonluğunda gerçekleştirilen toplantıda birtakım kararlar alındı. Söz konusu araçların tanımının karayolları trafik kanununa ekleneceğinin toplantıda ele alınan konulardan bir tanesi olduğu belirtildi. Böylece bu araçlar için trafik denetimlerinin gerçekleştirilebileceği ifade edildi. Toplantıda alınan kararlar şu şekilde:

• Elektrikli scooterların azami hızı saatte 18 km olacak.

• Scooterlar, otoyol, şehirlerarası yollar ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılamayacak.

• Yeni düzenleme ile birlikte elektrikli scooter kullanımı için 18 yaş sınırı olacak. 16 ila 18 yaş aralığındaki kişilere ise M ve A1 ehliyetine sahip olmaları şartı ile izin verilecek.

• Birden fazla kişi scooterı kullanamayacak.

• Scooterlarda kişisel eşya haricinde herhangi bir eşya veya yük taşınmayacak.

• Scooterların yayaları ve dezavantajlı grupları (engelli/yaşlı) tehlikeye atmasına izin verilmeyecek.

• Bu araçların toplu taşıma araçları ile entegre olacak bir biçimde kullanımı sağlanacak.

• Kask, dizlik, reflektör gibi koruyucu ekipman kullanımı teşvik edilecek.

• Bu araçların belirli bölgelere yığılmasının önüne geçilecek.

• Scooterların kamu düzenini bozmayacak ve gürültü kirliliği oluşturmayacak bir biçimde kullanım sağlanacak.

Toplantıda söz konusu araçların şehir içi yollarda bisiklet yolu yoksa sağ şeritten gidebilecekleri belirtildi. Trafik kurallarını ihlal eden scooterların kullanıcılarına trafik cezası uygulanabilecek. Toplantıda alınan kararlara göre paylaşımlı scooter işletmeciliği yapan firmalar için birtakım şartlar da getirildi. Türkiye'de faaliyet izin belgesine sahip olmayan firmalar scooter kiralayamayacak. Söz konusu İzin belgesini almak için firmalarda 500 bin TL sermaye, en az 2000 adet scootera sahip olma, internet sitesi ve mobil uygulama bulundurma, sunucuların Türkiye'de bulunması ve kalite belgesi gibi bazı şartlar aranacağı belirtildi. Yerlilik oranı %30 olan firmalarda en az 1000 adet scooter bulundurma şartı aranacak. Söz konusu şart için önümüzdeki yıllarda yerlilik oranının %50'ye çıkarılacağı açıklandı.

TCDD'den Çuf Çuf İsimli Scooter Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) da scooter geliştirdiğini açıkladı. Çuf Çuf olarak adlandırılan araçlar ilk olarak istasyonlarda hizmet vereceğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, scooter için TCDD’nin yerli girişimlerden hizmet satın aldığını duyurdu.