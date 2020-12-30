Elektrikli Scooter İçin Yeni Yasaklar Geldi!

Elektrikli Scooter için yürürlüğe giren düzenleme ile beraber yeni yasaklar geldi. Peki, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yürürlük kapsamında e-scooter kullanımına ilişkin hangi yasaklar getirildi? Yeni yasaklar ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Elektrikli Scooter Yeni Yasakları Neler?

Ülkemizde kullanımı ciddi oranda artan scooterlar ile ilgili bir yasal düzenlemenin olmaması güvenlik ile ilgili bazı sorunlara neden oluyordu. Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sözcü'deki habere göre yeni düzenleme ile beraber e-scooterın kullanımına ilişkin birtakım yeni yasaklar geldi. Peki, e-scooter kullanımı ile ilgili hangi yasaklar getirildi?

Karayolları Genel Müdürlüğü, güvenliğinin ve teknik koşulların sağlandığı yerlerde, banketleri bisiklet şeridi olarak işaretleyerek bisiklet ve e-scooter kullanımına uygun hale getirecek.

Karayollarında bisiklet yol ve şeritlerinde 15 yaşını bitirmiş olanlar elektrikli bisiklet ve e-scooter kullanabilecek.

elektrikli bisiklet ve e-scooter kullanabilecek. Sürücüler, sağa ve sola dönüşlerde, bisiklet yolundaki ve şeridindeki bisiklet ve e-scooter kullananlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak.

ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak. Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa e-scooter’lar taşıt yolunda, motorlu bisikletler ise bisiklet yolunda sürülemeyecek.

İki elle sürülmesi zorunlu olacak e-scooter’larda sırtta taşınabilen kişisel eşya dışında yük ve yolcu taşınamayacak.

dışında yük ve yolcu taşınamayacak. E-scooter’lar, otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak.

üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak. Yayalar bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla veya yaya yolu bulunmayan yerlerde bisiklet şeridini kullanabilecek.

Belediyeler bir e-scooter’dan günlük 16 kuruş işgal harcı alacak.

işgal harcı alacak. Büyükşehir belediyelerine bisiklet ve e-scooter’ların yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevi verilecek.

İlçe belediyeleri ise bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme görevine sahip olacak.

Bölge otoparkı yapma yetkisi ilçe belediyelerine verildiğinden, imar mevzuatı uyarınca gelirlerin büyükşehir belediyesine aktarılması uygulaması sona erdi.

TCDD’den Çuf Çuf Scooter Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) Çuf Çuf isimli e-scooter geliştirdiğini duyurmuştu. Bakan Karaismailoğlu, e-scooter için TCDD’nin yerli girişimlerden hizmet satın aldığını belirtmişti.

Yeni düzenleme hakkında ne düşünüyorsunuz? E-Scooter’a getirilen yasaklar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlara kısmından belirtebilirsiniz.