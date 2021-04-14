Elektrikli Scooter Yönetmeliği Çıktı: Yasaklar Geldi

Elektrikli scooter yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrikli scooter yasakları açıklandı. Gelin hep beraber hangi yasakların geldiğine yakından bakalım.

Elektrikli Scooter Yasakları

Sputnik'in aktardığı habere göre, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile birlikte yasaklar geldi.

Elektrikli scooter sürücülerinin uyacakları kurallar şu şekilde:

Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi yasaktır.

Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi yasaktır.

İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi yasaktır.

Yaya yollarında sürülmesi yasaktır.

Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi yasaktır.

İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasaktır.

Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi yasaktır.

Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi yasaktır.

Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması, sürücü dışında başka kişilerin taşınması yasaktır.

Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması yasaktır.

Kullanılacak e-skuterin; gece diğer araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat bir şekilde fark edilmelerini sağlamak üzere; önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir adet far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti ile teçhiz edilmiş olması zorunludur.

E-skuter kullananlar 2918 sayılı Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kurallara uymakla yükümlüdürler.

Sizler yeni yasaklar ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Elektrikli Scooter Kullanma Yaşı Kaç?

Geçtiğimiz aylarda kara yollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde, bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilmek için yaş sınırı gelmişti. Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı.