Elektrikli Tesla Cybertruck Tanıtıldı! İşte Dudak Uçuklatan Fiyatı ve Efsane Özellikleri

Tesla CEO'su Elon Musk, Los Angeles'da düzenlediği etkinlikte Cybertruck olarak bilinen ilk elektrikli pikap kamyonunu tanıttı. Yeni tanıtılan pikap kamyon özellikleri ile kullanıcıların kalbine taht kuracak gibi gözüküyor. Gelin hep beraber Tesla Cybertruck'ın efsane özelliklerine ve dudak uçuklatan fiyatına yakından bakalım.

Tesla Cybertruck Özellikleri

Elektrikli pikap üç farklı versiyona sahip. Bu versiyonlar sırası ile şu şekilde: 250 mil, 300 mil, 500 mil. Cybertruck 400 km menzile sahip. 7.5 ton çekmek kapasitesine sahip olan elektrikli pikap kamyon 6.5 saniyede 0'dan 100 kilometreye çıkıyor.

Aracın kurşun geçirmez camlara sahip olduğu açıklandı. Tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Tesla Cybertruck'ın gövdesinin paslanmaz çelikten imal edildiği açıklandı. 6.5 metre uzunluğa sahip olan Tesla Cybertruck'da 100 metreküp depolama kapasitesi bulunuyor. Aracın her iki yönünde de 4 inç süspansiyon bulunmakta. 17 inçlik dokunmatik ekrana sahip olan pikap araca toplamda altı kişi oturabiliyor.

Lansmanda aracın camlarının ne kadar dayanıklı olduğunu göstermek için cama metal top atıldı. Metal top aracın camını kırdı. Yaşananlar sosyal medyada dalga konusu oldu.

Elon Musk zırhlı camın kırılması üzerine gülmeye başladı. Hemen aşağıdan o anları izleyebilirsiniz.

Tesla Cybertruck Fiyatı

Tesla Cybertruck'ın başlangıç satış fiyatının 39 bin dolar olduğu açıklandı. Araç ön siparişe açıldı. Elektrikli pikap aracın seri üretimine 2021 yılında başlanılacağı, 2022 yılında ise aracın yollarda görülebileceği açıklandı.