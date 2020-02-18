Elektrikli Trenler Tamamen Yerli ve Milli İmkanlarla Üretilecek

2020 yatırım programı kapsamında, yurt dışından temin edilen yüksek hızlı tren setlerine son verileceği, onun yerine yerli üretim elektrikli trenlerin kullanılacağı açıklandı.

Yetkililer, bu değişim ile ekonomide büyük kazanç sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Son dönemde gerçekleştirdiği milli üretim atılımları ile gündemde olan Türkiye, gerçekleştirdiği atılımlara milli elektrikli tren seti ile bir yenisi ekliyor.

2020 yılı yatırım programı dahilinde gerçekleştirilecek olan elektrikli tren seti projesi ile yerli sanayinin desteklenmesi, ihtiyaç duyulan alanlarda dışa bağımlılığın azaltılması, ciddi ekonomik kazanımlar elde edilmesi hedefleniyor.

Tamamen Yerli ve Milli İmkanlarla Üretilecek

2020 yılı yatırım programı, 11. Kalkınma planında hedeflenen veriler doğrultusunda hazırlandı ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile 12 Şubat 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Programda, elektrikli tren setinin tamamen yerli kaynaklar ile üretileceğinin altı çizildi. Program içerisinde, tedarik süreçlerine devam edilen 12 adet yüksek hızlı tren seti hariç olmak üzere, 14.05.2019 tarihli Cumhurbaşkanı Oluru’na istinaden, yurt dışından ilave yüksek hızlı tren seti temin edilmeyeceğine, TÜVASAŞ tarafından üretilen millî elektrikli tren setlerinin hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarında kullanılacağına yer verildi.