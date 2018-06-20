Elektrikli Uçak “Alpha Electro G2” Norveç'te Test Edildi

Slovenya merkezli bir şirket olan Pipistrel, “Alpha Electro G2” adında tamamen elektrikle çalışan bir uçak üretti. Elektrikli uçağın ilk test uçuşu Norveç’te yapıldı.

Test uçuşu sırasında birkaç dakika boyunca Oslo Havalimanı çevresinde tur atan uçak, daha sonra güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Uçuş boyunca uçağın pilot koltuğunda Norveç Ulaştırma Bakanı Ketil Solvik-Olsen yer alırken, Norveç'te birçok havaalanını işleten devlete ait Avinor şirketinin başkanı Dag Falk-Petersen de test uçuşunda Solvik-Olsen'e eşlik etti.

“Alpha Electro G2”nin üreticisi Pipistrel, iki koltuğu bulunan uçağın, 50 kilovat gücündeki bir motora ve 21 kilovat saatlik bir bataryaya sahip olduğunu söyledi. Uçağın, bu özellikleri sayesinde havada bir saate kadar kalabileceği belirtiliyor.

Solvik-Olsen, elektrikle çalışan uçakların ticari hizmet vermesinin "birkaç yıl içinde ulaşılabilecek bir gerçek" olduğunun, bu test uçuşu sayesinde daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Çok sayıda adaya ve fiyorda sahip olan Norveç'in, bu fiziki koşullarından dolayı elektrikli uçaklarla yolcu taşınması için ideal bir yer olduğu belirtiliyor. Norveçli yetkililer, elektrikli uçaklarla ticari seferlere 2025 yılında başlamayı hedefliyor.