Elektrikli Uçaklar Kısa Uçuşlarda Kullanılmaya Başlayacak

Amerika merkezli havayolu firması United Airlines, sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında kısa mesafeli uçuşlarda elektrikli uçaklar kullanacağını açıkladı. Her geçen gün elektrikli araçlara geçiş yapılan ulaşım sektöründe United Airlines'ın aldığı kararın diğer firmaları da etkileyeceği düşünülüyor.

Kısa uçuşlarda kullanılmak üzere 100 adet elektrikli uçağın ayrıltılacağını belirten United Airlines, 2030 yılına kadar sisteme geçiş yapacak. Diğer firmalar gibi 2050 yılına kadar karbon sıfır olma sözü veren şirket, bu hedefe ulaşmak için elektrikli uçak kullanan ilk firmalardan biri olacak.

Yüzde 50 Daha Az Karbon Salınımı Yapıyor!

Hava ulaşımı, dünyadaki karbon emisyonunu en fazla artıran sektörlerden biri olarak biliniyor. Her geçen gün küresel ısınmaya karşı alınan tedbirler çerçevesinde politikalarını değiştiren şirketler, daha çevreci teknolojilere geçiş yapıyor. Havacılık sektöründe son yılların gözde teknolojisi elektrikli veya hibrit uçakların önümüzdeki 10 yıl içinde daha fazla kullanılacağı düşünülüyor. Özellikle kısa mesafeli az yolcululu uçuşlar için oldukça uygun olan elektrikli uçaklar, %50 daha az karbon salınımı yapıyor.

Elektrikli uçaklar daha çevreci olmasının yanında enerji sarfiyatı açısından da büyük avantajlara sahip. Halihazırda gayet yeterli mesafeye sahip olan uçakların gelişen batarya teknolojileri sayesinde daha uzun uçuş sürelerine ulaşacağı düşünülüyor. 2026 yılında elektrikli uçakları kullanıma sokmak isteyen United Airlines, 2030 yılında kısa uçuşlar için tamamen elektrikli uçak kullanacağının garantisini veriyor.