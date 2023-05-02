Elektrikli Uçaklar Sandığımızdan Daha Yakın Olabilir!

Çinli bir pil üreticisi olan CATL, gerekli güvenlik ve enerji standartlarını karşılarken elektrikli uçaklara güç sağlamaya yardımcı olabileceğini söylediği yoğunlaştırılmış bir pil üretti.

Şirket, pilin enerji yoğunluğunun kilogram başına 500 watt-saat olduğunu ve bu sayede göründüğünden çok daha sağlam olduğunu iddia ediyor. Bu da pilin mevcut seçeneklere kıyasla daha hafif bir bileşenden daha fazla güç üretebileceği anlamına geliyor.

Yoğunlaştırılmış pillerin hem elektrikli otomobiller hem de havacılık alanı için gelişmiş güç sistemlerine kapı açacağına inanılıyor. Ayrıca bu yeni piller tamamen elektrikli bir uçak sunabilmek ve sadece hava yolculuğunun maliyetini düşürmek için değil, aynı zamanda her gün uçaklar tarafından yakılan yakıt miktarını da azaltmak için büyük bir fırsat olacak.

CATL, Yoğunlaştırılmış Pil ile Otomotiv Sektöründe de Devrim Yaratacak

CATL'nin bu yoğunlaştırılmış pil için planları hakkında hâlâ bilmediğimiz çok şey var. Şirket, özellikle otomotiv endüstrisi için üretilmiş bir pil yaratmayı planladığını ve havacılık endüstrisi için de ayrı bir tane yapmayı planladığını söyledi.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde bademden yapılmış yenilebilir bir pil de dâhil olmak üzere pek çok şaşırtıcı pil teknolojisi gördük. Ayrıca şirketlerin sadece 10 dakika içinde şarj olabilen ve elektrikli aracınıza normal gazla çalışan bir araç gibi yakıt ikmali yapmanıza olanak tanıyan piller ürettiğini de gördük.

Yoğunlaştırılmış pillerin yaygın kullanımından tam olarak ne kadar uzakta olduğumuz belli değil ancak CATL'nin burada başardıkları herhangi bir gösterge ise, havacılık, elektrikli otomobil ve hatta denizcilik endüstrisi önümüzdeki yıllarda bazı büyük değişiklikler görebilir.