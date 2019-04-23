Elektrikli ve Hibrit Araçlar İstanbul’da Yoğun İlgi Gördü

Elektrikli ve hibrit araçlar, gelecek yılların en önemli taşıtları olacak. Avrupa, çok hızlı bir şekilde elektrikli araç teknolojisini kullanırken; Türkiye henüz bu konuda yeterli seviyede değil.

İstanbul’da ilk defa düzenlenen Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası Etkinliği, beklenenden daha fazla ilgi gördü. Bu etkinliğe 1500 kişi katılım gösterdi. Otomotiv sektörünün can çekiştiği bu dönemde, yoğun ilginin olumlu olduğu söylenebilir.

Elektrikli ve hibrit araçlar içerisinde Tesla yoğun ilgi gördü

BMW, Jaguar, Lexus, Renault, Tesla, Toyota gibi markalara ait 20'den fazla elektrikli ve hibrid araç modelleri, katılıcılar tarafından defalarca test edildi. Araçların tasarımları, katılımcıları memnun etmeyi başardı.

Etkinlikte; mikro grid uygulaması adı verilen ve enerjisini paneller vasıtasıyla güneşten alıp elektriğe dönüştürerek araçların şarj edebilmesini sağlayan inovatif şarj istasyonları da en yoğun ilgi görenler arasındaydı. Elbette ki, şovun yıldızı her zamanki gibi Tesla oldu.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram, “Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası'na otomobil meraklılarının gösterdiği ilgi bizi oldukça memnun etti. Henüz elektrikli ve hibrid araçlarla tanışmamış kullanıcılar, ilk defa bu etkinlikte otomobil devlerinin araçlarını test etme ve bilgi edinme fırsatı buldu. Artık hepimizin bildiği gibi dizel motorlar son yıllarını yaşıyor. Kısa bir zaman sonra dizel motor üretiminin yerini tamamen elektrikli ve hibrid araçlar alacak.” diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.