Elektrikli ve Hibrit Otomobil Sayısı Hızla Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde elektrikli ve hibrit otomobillere olan ilgi hızla artıyor. İşte Türkiye’de trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı

Akaryakıt rezervlerinin azalması ile çevre kirliliğinin artması otomotiv sektöründe elektriğe dönüşü hızlandırdı. Elektrikli otomobil sektöründe global çapta bir rekabet yaşanıyor. Birçok ülkede elektrikli araçlar hızla gelişirken, Türkiye’de “Türkiye’nin Otomobili Projesi” kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Ülkede trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobillerin sayısı giderek yükseliyor. Modellerin çoğalması ve çevre duyarlılığının artması başlıca nedenlerden.

TÜİK verilerine baktığımızda her sene artış olduğunu görüyoruz. Trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit araç sayısı 2011’de yalnızca 47 iken, 2012’de %385.1 artarak 228’e yükseldi. 2013’te bir önceki yıla göre %91.2 artarak 436’ya çıktı. Elektrikli ve hibrit araçların sayısı 2014’te 525, 2015’te 889’a ulaşırken, 2016’da elektrikli ve hibrit otomobil sayısı 1000’i geçti. 2019 sonu itibarıyla ülkemizde trafiğe kayıtlı 15 bin 53 hibrit ve elektrikli araç var. Son beş yılda ilgili otomobillerin sayısının yaklaşık 16 kat arttığını görüyoruz.