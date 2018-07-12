Elektrikli ve Sürücüsüz Kamyon T-Log 2020’de Yollarda Olacak

İsveç’in yenilikçi şirketi “Einride”, otonom sürüş özelliği olan sürücüsüz kamyonlar geliştirmek için çok önemli çalışmalar yapıyor. Şirket daha önce “T-Pod” isimli elektrikli ve sürücüsüz bir kamyon prototipini tanıtmıştı ve 2020’de yollarda olacağını duyurmuştu. Einride, şimdi de bir diğer elektrikli sürücüsüz kamyon prototipi “T-Log”u tanıttı. Şirket, T-Log’un da aynı T-Pod gibi 2020’de yollarda olacağını belirtiyor.

Tamamen elektrikli ve tamamen sürücüsüz olan T-Log’da, aracın ön kısmında sürücü için herhangi bir kabin bulunmuyor. T-Log’un T-Pod’dan en büyük farkı ise T-Log’un standart yol ve otoyolların yanı sıra zorlu arazilerde de gidebiliyor olması. T-Log ile çok farklı çeşitlerde yükler taşınabilse de bu kamyon aslında “Devasa ağaç kütüklerinin taşınması” için tasarlandı. Bugün İngiltere’deki “Goodwood Festivali”nde tanıtılan T-Log, T-Pod’dan çok daha güçlü ve 16 ton’a kadar yük taşıyabiliyor. Şirket bu otonom kamyonun, engebeli ve sık ağaçlardan oluşan zorlu orman yollarında kolaylıkla yolunu bulabileceğini ve ilerleyebileceğini belirterek, ormanda kesilen ağaçların taşınması işine son derece uygun olduğunu söylüyor.

Günümüzde birçok otonom araç kendi kendine gidebilmesi için karmaşık sensörlerle, detaylı harita verileriyle ve gelişmiş öğrenme yetenekleriyle donatılıyor. Ancak buna rağmen bu araçlardan sorumlu operatörler araçlarının daha çok bilinen, haritalandırılmış yollardan gitmesini tercih ediyor. Ne kadar donanımlı olursa olsun genellikle araçların orman yolları gibi pek fazla bilinmeyen, haritalandırılmamış yollara girmesi istenmiyor. (MIT kısa süre önce, otonom araçların haritalandırılmamış yollarda da başarıyla gidebileceklerini kanıtlamıştı).

“Peki Einride firmasının sürücüsüz kamyonu haritalandırılmamış zorlu orman yollarında ilerlemeyi nasıl başaracak?” diye soruyor olabilirsiniz. Şirket bu soruya cevap olarak, “Level 4/ Seviye 4 sürüş (tamamen sürücüsüz sürüş)”e ulaşabilmek için kamyonlarında Nvidia’nın otonom sürüş yazılımını kullandıklarını belirtiyor. Ayrıca kamyonlarda kullanılan “Phantom Auto’s Teleoperation” teknolojisi sayesinde, araçlar kendilerinden kilometrelerce uzaktaki bir operatör tarafından kolaylıkla kontrol ve idare edilebiliyor. Bu teknoloji, “off-road” yollardaki zorlu engellerin üstesinden gelmek konusunda Einride’a yardımcı olabilir. Einride’a göre, T-Log’da sürücü kabininin bulunmaması, kamyona daha fazla taşıma kapasitesi sağlıyor. Bu durum aynı zamanda araçtaki tüm elektrik motorlarının da daha verimli çalışmasını sağlıyor. T-Log’un 16 kW’lık bataryası, aracın 193 km mesafeyi tek şarj ile gidebilmesini mümkün kılıyor.

Günümüzde pek çok teknoloji uzmanı, otonom sürüşün gelişmesiyle birlikte bu durumdan etkilenecek olan ilk sektörün taşımacılık sektörü (özellikle kamyon taşımacılığı) olacağını öngörüyor. Çoğunlukla otoyollarda yol almakta olan kamyonların yerini, elektrikli sürücüsüz kamyonların alması oldukça iyi bir fikir gibi görünüyor. Ancak Eindrie firması, off-road’ı ve ağır yüklerin taşınmasını da işin içine katarak bu fikri daha da geliştiriyor.

Ancak sürücüsüz kamyonlar fikri her ne kadar güzel gibi görünse de bu durum, otonom teknolojilerin iş gücünde yaratabileceği devasa değişimden dolayı yaşanan korkuları da artırıyor. Çünkü ABD’de taşıt sürücülüğüyle ilgili olarak 4.4 milyon iş bulunuyor ve bunların yaklaşık 2.5 milyonunu kamyon taşımacılığı oluşturuyor. Yapılan bir araştırmaya göre, otonom kamyonlar nedeniyle 2030 yılında ABD ve Avrupa’da kamyon sürücüsü ihtiyacının %50 ile %70 oranında azalması bekleniyor ki bu da her iki kıtadaki toplam 6.4 milyon kamyon sürücüsünden 4.4 milyonunun işsiz kalması anlamına geliyor.