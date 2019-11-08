Elektrikli Yerli Otobüs Sileo, Yurt Dışına Açıldı

Üretimi Türkiye sınırları içerisinde yapılan, yerli ve milli elektrikli otobüs Sileo yurt dışına ihraç ediliyor.

Tek Şarjla 400 KM Menzil

Sileo, 650 kWh batarya kapasitesi ile dikkatleri çekiyor. Bu büyük batarya kapasitesi modelin 400 km menzile ulaşabilmesine olanak sunuyor. Almanya'ya ihraç edilecek olan bu otobüsün şehir içi hatlarda görevli olacağını düşündüğümüzde oldukça yeterli bir değer olduğunu düşünebiliriz.

70 km / saat azami hıza sahip olan Sileo, 10,7 / 12 / 18 / 25 metre uzunluk seçeneklerine sahip. Bu uzunluk seçeneklerine bağlı olarak 75 - 232 yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor. Ankara'da üretilen bu araç aynı zamanda yerli ve milli olma özelliğini de taşıyor. Aynı zamanda yüzde 100 elektrikli yapısı ile sessiz, çevre dostu, verimli ve sıfır emisyon özellikleri ön plana çıkmış oluyor.

Yalnızca 4 saatlik şarj ile 400 km yol gidebilen bu aracın, rejeneratif enerji sayesinde fren enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüp aracın bataryasını dinamik olarak şarj edebildiğini belirtelim. Kilometre başına 0,8 kilovat saat harcayan bu otobüs, dizel otobüslere göre yüzde 80 daha uygun maliyeti ile öne çıkıyor.