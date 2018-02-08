Elektro Şok Hafızaya İyi Geliyor!

Sizin aklınıza ilk ne geldi bilmiyorum ama ben direk bizim YouTuber'ları anımsadım. Biz bu çocuklarla dalga geçiyorduk ama meğer çocuklar hafızalarını güçlendirmek için almışlar onca elektriği vücutlarına (!)

Neyse habere geçecek olursak, bilim insanları beyne verilen elektro şokların hafızayı yüzde 15'e kadar güçlendirebileceğini keşfetti.

Şöyle ki ABD Savunma Bakanlığı tarafından yönetilen bir proje kapsamında, beynin hafızaya yeni bilgileri kaydedişini yakından inceleyen bilim insanları, elektro şok etkisinin bilgilerin depolanma işlemine yardımcı olduğunu gözlemlemişler.

DHA'nın haberine göre, araştırmacılar bu keşfettikleri yeni yöntemle, hafızaya kaydedilemeyen veya yanlış kaydedilen bilgilerin düzeltilebileceğini söylüyorlar. Alzheimer ve travmatik beyin hasarı tedavisinde kullanılabilecek bu metot, beyne elektrot göndermeye yarayan bir yapay zeka yardımıyla uygulanabiliyor.

Uzun yıllardır epilepsi ve Parkinson hastalıklarının tedavisinde kullanılan 'derin beyin uyarımı', tarihte ilk kez Alzheimer ve hafıza kaybı tedavilerinde kullanılacak.