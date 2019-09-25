Elektromanyetik Alanlar Beyin Tümörü Konusunda Risk Oluşturuyor

Geçtiğimiz günlerde Acıbadem Maslak Hastanesi’nde bu yıl ilki düzenlenen Boğaziçi Uluslararası Nörobilim Sempozyumu gerçekleştirildi. 120 bilim insanının katılarak beyin cerrahisinde yaşanan son gelişmelerin konuşulduğu sempozyumda en çok dikkat çeken konulardan biri de elektromanyetik alanın beynimiz üzerinde neden olduğu zararlar oldu.

Sempozyumda tıp alanında yaşanan teknolojik gelişmeler paylaşılırken teknolojinin sebep olabileceği olumsuz etkilerden de bahsedildi. Şimdiye kadar 5 bin 500’ün üzerinde beyin ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Robert F. Spetzler de sempozyumda yer alan isimlerden biri oldu. Spetzler, bilgisayar ve cep telefonu gibi cihazları ihtiyaç oldukça kullanmak gerektiğini belirtti. Özellikle geceleri telefon, tablet ve bilgisayardan uzak kalmak gerektiğini söyleyen Spetzler, bugün teknolojiyle iç içe olmamızın sonucu olarak maruz kaldığımız elektromanyetik alanın etkilerinin 10-20 yıl sonra ortaya çıkacağını belirtti ve açıklamalarına insanların dikkatli olması konusunda şunları ekledi:

"Baş ağrısı, bulantı, kusma, her zamankinden farklı bir ağrının devamlılık arz etmesi önemli. Geçmiş bir basit nöbet, vücudun bir tarafında görülen uyuşma damar hastalıklarının habercisi olabilir. O bakımdan bunların olduğu durumlarda mutlaka bir nörolojik muayene, bir nörolog ya da beyin cerrahına başvurmak değerli olacaktır”

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı ise beyin tümörü açısından risk altında olan kişilerden bahsetti. Özellikle altı faktörü bünyesinde bulunduran kişilerin risk altında olduğunu söyleyen Elmacı; tansiyon, kolesterol, şekeri olanlar, sigara kullananlar, stres altındaki kişiler ve fazla kilolu kişilerin risk faktörlerini kontrol altına almalarının gerekliliğinden bahsetti. Elektromanyetik alanların beyin zarının ritmini bozduğuna ve bunun da damar hastalıkları ve tümör oluşumunda risk oluşturduğunu söyleyen Elmacı, bu konuda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Sempozyuma katılan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Koray Özduman beyinde oluşan damar yumaklarının tedavisinde Gamma Knife yöntemi ile ilgili deneyimlerini paylaşırken Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar ise beyin cerrahisinde son yıllarda kullanılan nöromonitörizasyon yönteminden ve bu yöntemde cerrahın manevra alanının artması konularından bahsetti.