Elektronik Bagaj Etiketleriyle Havaalanında Sıra Derdi Bitecek

Hollanda merkezli bir tasarım şirketi olan BagTag tarafından geliştirilen yeni bir ürün sayesinde havaalanında uzun kuyruklar son bulacak. Şirketin geliştirdiği elektronik bagaj etiketleri sayesinde check-in yapılabilecek ve aynı zamanda valizin kaybolması engellenmiş olacak.

Havaalanlarında oluşan uzun sıralar ve bekleme süreleri pek çok kişinin canını sıkıyor. BagTag firmasının geliştirdiği elektronik bagaj etiketleriyle birlikte tüm işlemler online olarak halledilebilecek. Valize takılan ufak ekranlı bir aleti akıllı cihazınızla eşleştirecek ve buradan tüm işlemlerinizi kolayca halledebileceksiniz. Böylece valizinizin güvenliğini de sağlamış olacaksınız.

Sıra beklemeden uçağa binme imkanı da tanıyan bagaj etiketinin küçük ekranı üzerinde, elektronik uçuş kartı ve okunabilir barkodu yer alıyor. Böylelikle check-in işlemini gerçekleştirebiliyor ve zamandan tasarruf ediliyor. Bunun dışında kullanıcıya verilen bir şifre yardımıyla çalışan elektronik etiketin 2500 uçuş boyunca aktif olabildiği ifade edildi.

Ayrıca düşme veya çarpma gibi durumlarda ekranın kırılmaması için oldukça dayanıklı bir korumaya sahip olan etiketin, global kullanımının yaygınlaştırılması planlanıyor. Sistem sayesinde tüm işlemler çevrimiçi ortama aktarılacak ve kağıt israfının da önüne geçilecek. Ancak ürünün ne zaman kullanıcılara sunulacağı henüz bilinmiyor.

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