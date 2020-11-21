Bir İlde Elektronik Bileklik Uygulamasına Geçildi

Yeni tip koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürürken Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında evde tedavi görmekte olan hastaların daha iyi bir şekilde korunmasını sağlamak için uygulamaya geçirilmesini planladığı elektronik bileklik bir ilde uygulanmaya başladı.

Elektronik Bileklik Uygulaması Hangi İlde Başladı?

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni kararları açıkladı. İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı yeni kararlar içerisinde kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş izolasyon şartlarına uyulması, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanmaya geçirilmesini planladığı elektronik bileklik uygulamasının Kırıkkale’de başlatılması yer aldı.

Evde izolasyona tabi tutulan COVID-19 tanılı veya temaslısı vatandaşların önemli işlerini gerekçe göstererek izolasyon koşullarını ihlal ettikleri ve toplum arasına karışarak halk sağlığını riske attığının tespit edildiği bildirildi. Vatandaşların izolasyon sürecini herhangi bir gerekçe göstererek ihlal etmemeleri için uygulamanın iyi bir çözüm olacağı düşünülüyor.

Elektronik Bileklik Çıkarılırsa Para Cezası!

Yeni tip koronavirüs tedavisine evden devam edilmesine karar verilmiş vatandaşlar için söz konusu elektronik çözümlere gidilecek. Bu bileklik, izolasyon sürecini evde sürdüren kişilere İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ya da Valilik denetim ekipleri tarafından takılacak. COVID-19 testi pozitif çıkmış veya COVID-19 testi pozitif çıkmış bir kişiyle temasta bulunmuş kişilerin izolasyon süreci bitene kadar bilekliklerini çıkarma yasağına uyması gerekiyor. Kişiler eğer bu süreçte bilekliği çıkarmak gibi bir tutum sergilerse İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine göre 3 bin 150 lira para cezası alacak.

Bilekliği yırtılan veya kopan vatandaşların herhangi bir yaptırımla karşılaşmaması için durumu çok geç olmadan filyasyon veya denetim ekiplerine bildirmesi gerekiyor. Koluna takılan bileklik çalışmaz hale gelirse TCK’nın 152. maddesi gereğince kişi hakkında kamum alına zarardan işlem yapılacak.

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 20 Kasım’dan itibaren toplam hasta sayısı 435.273 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 12.084’e yükseldi. İyileşen hasta sayısının 367.592 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 3.990 olduğu belirtildi.