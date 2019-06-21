Elektronik Sigara Bir Gencin Çenesinde Patladı

Sigarayı bırakmak isteyen kişilerin en masum ve temiz aparatlardan birisi olarak gördüğü elektronik sigara, korkunç bir olaya neden oldu. Her geçen yıl biraz daha fazla insan sigarayı bırakmak için elektronik sigara ürünlerinden kullanıyor ve tehlike giderek büyüyor.

Bu hafta yayınlanan bir tıp dergisine göre 17 yaşındaki genç bir çocuk elektronik sigarasını her gün olduğu gibi standart şekilde kullanıyordu. Ancak hiç beklenmeyen bir anda elindeki e-sigara patladı ve çenesi kırıldı. Aynı zamanda diğer dişlerinde de ağır hasar meydana geldi.

Elektronik sigara saatli bomba gibi

Ağzında sigara patlayan gencin annesinin anlattığına göre 19 Haziran günü her şey sıradandı. Oğlunun oturma odasında uzanırken aniden bir patlama sesi duyduğunu ifade eden annesi, oğlunun yanına gittiğinde gencin ağzında yoğun miktarda kan olduğunu söyledi. Ayrıca dişlerinin bir kısmının da çevreye saçıldığını ifade etti.

Bu olaydan sonra akıllara en çok gelen sorulardan birisi de çocuğun hatalı bir davranış yapılıp yapmadığıydı. Genç tarafından ifade edildiğine göre herhangi bir zorlayıcı işlem gerçekleştirilemedi. Muhtemelen elektronik sigara içerisindeki lityum-iyon pillerinin aşırı ısınmadan dolayı patladığı düşünülüyor.

Gencin hastaneye götürülmesi üzerine kısa bir süre içerisinde tedavisi tamamlandı ve taburcu edildi. ABD itfaiye İdaresi Başkanlığı’nın söylediklerine göre Ocak 2009'dan 31 Aralık 2016'ya kadar ABD'ye 195 elektronik sigara patlaması meydana geldiği ifade edildi. Bunların hiç birisinde ölüm gerçekleşmedi. Eğer sizler de elektronik sigara kullanıyorsanız, yaşadığınız problemleri yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.