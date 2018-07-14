Elektronik Sigara İçen Çinli Pilot Acil İnişe Sebep Oldu

Geçtiğimiz Salı günü meydana gelen olayda Çinli pilot uçakta elektronik sigara içmek istedi. Bundan dolayı klimayı kapatan pilotun oksijen seviyesinin azalmasına yani kabin basıncının düşmesine yol açtığı dile getirildi. Bunun üzerine uçak, acil inişe geçiş yaptı.

Hong Kong - Dalian seferini yapan uçakta yaşanan hadiseye göre; Çin Hava Yollarına ait bir uçuş sırasında elektronik sigara içen Çinli pilot anlaşılacağını fark edince klimayı kapattı. Bunun üzerine uçaktaki kabin basıncını düşüren pilotun daha da endişelendiği ifade edilerek uçağın acil iniş moduna girdiği belirtildi.

Asıl Hatayı Yardımcı Pilot Yapmış

Acil inişe giren uçağın 6500 metreden fazla irtifa kaybettiği, bundan dolayı uçak içerisinde bayılanların olduğu dile getirildi. Ancak bu denli bir alçalmadan sonra uçağı tekrardan düzeltmeyi başaran Çinli pilotun aslında yardımcı pilot ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı. Yardımcı pilotun, elektronik sigara yolcular tarafından anlaşılmasın diye hava dolaşımını kesmeye çalıştığını ama yanlışlıkla klimayı kapattığı bildirildi.

Ayrıca Çin Havacılık Dairesi güvenlik yetkilisi Qiao Yibin yaptığı açıklamada uçaktaki sorunun ne olduğunu anlamadıklarını bundan dolayı da acil durum prosedürünü uyguladıklarını söyledi. Şu anda hummalı bir çalışma yürüten araştırmacıların daha detaylı rapor için kara kutuyu ve pilot kabini ses kayıtlarını inceleyecekleri ifade edildi.