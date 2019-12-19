Elektronik Sigara İçen Facebook ve Instagram Kullanıcıları için Uyarı

Facebook ve Instagram politikalarında yapılan değişiklikler ile birlikte bazı gönderilerin paylaşılması hesabın silinmesi ile sonuçlanabilir.

Silah ve Elektronik Sigara

Instagram ve çatı şirketi Facebook, fenomenler tarafından yapılan silah ve elektronik sigara reklamları hakkında hesabın silinmesine kadar önlemler alacak. Yapılan kural değişikliği ile birlikte yayıncıların bu tip ürünlerin reklamları için anlaşmalar yapması yasaklandı.

Bu yasaklar şirketin sponsorlu içerikler için uyguladığı ilk kısıtlamalar olması ile de dikkatleri çekiyor. Önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girecek olan kurallarla birlikte takipçilerin özendirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yalnız bununla kısıtlı kalmayan sosyal medya platformu, 18 yaş altı fenomenlerin kozmetik ve diyet ürünleri içeren tanıtımlarda yer almasını da yasakldı. Benzer şekilde kullanıcıları rahatsız eden başlıklar ve yanlış bilgilendirme içeren sahte haberler de yasaklamaya tabi tutulacak.

Bu yasakların dikkate alınmaması durumunda hesaplar için silme işlemine kadar çeşitli cezalandırmalar uygulanacak.