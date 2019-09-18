Elektronik Sigara Ölümcül Olduğu Gerekçesiyle Hindistan'da Yasaklandı

Elektronik sigara son dönemlerde en fazla tartışılan gündem maddelerinden birisi haline gelmeye başladı. Son olarak Dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden olan Hindistan, elektronik sigaralar ile ilgili önemli bir karar aldı. İşte haberimizin detayları.

Hatırlayacağınız üzere elektronik sigaralar hakkında oldukça fazla iddia ortaya atıldı. Birçok kişiyi elektronik sigaraların kanser yapıcı maddeler içerdiği konusunda hemfikir. Yapılan tıbbi araştırmalarda; elektronik sigaralarda yoğun miktarda kanser yapıcı madde olduğunu ortaya çıktı. Hindistan ise, tüm bu raporları dikkate alan ülkelerden birisi olduğunu gösterdi.

Elektronik sigaranın depolanması ve satılması yasaklandı

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman tarafından yapılan açıklamaya göre, elektronik sigaraların; imalatı, ithalatı ve ihracatı, nakliyesi, satışı, dağıtımı, depolanması ve reklamlarının yayınlanması yasaklandı.

ABD gibi ülkeler şu anda en fazla elektronik sigara üreten ve satışını gerçekleştiren ülkeler içerisinde yer alıyor. Hindistan gibi başka coğrafyaların ülkelerinde de elektronik sigaralara olan talep giderek artıyor. Toplumların sağlığını büyük ölçüde etkilediği düşünülen ve bu nedenle de sağlık giderlerini artıracağı tahmin edilen elektronik sigaralar yavaş yavaş tüm dünyada yasaklanıyor.

Hindistan'da getirilen yasağa göre elektronik sigara veya benzeri cihazları depolayanların 6 aya kadar hapis cezası alacağı ifade edildi. Ayrıca bu kişilerin 700 dolar para cezası alma gibi ihtimalleri de bulunuyor. Peki sizce bu elektronik sigaralar dünyanın tamamında yasaklanmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.