Elektronik Sigara Şirketi Juul'un CEO'su İstifa Etti

Bir süredir başta ABD olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde kullanımı sınırlandırılan elektronik sigarada önemli bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük e-sigara üreticilerinden Juul'un CEO'su beklenmedik bir şekilde istifa etti.

Juul Labs CEO'su ve kurucu üyesi olan Kevin Burns, şirketin internet sitesinde yayınlanan bir basın açıklamasına göre San Francisco merkezli e-sigara devinden istifa ediyor. Ayrıca buna bağlı olarak Juul yönetim ekibi tüm basılı, dijital ve yayıncılık reklamlarını da durdurma kararı aldı.

CEO Kevin Burns istifasının nedenini açıklamasa da son aylarda ABD’de hastalıkların ortaya çıkmasından ve e-sigaraya bağlı dokuz ölümden kaynaklandığı düşünülüyor. Şirket ayrıca e-sigara ile ilgili konularda Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) lobicilik yapmayı durdurma sözü de verdi.

Konu hakkında yapılan açıklamada Burns “Juul Labs'ta çalışmak onurdur ve şirketin tütün sigarasını ortadan kaldırma misyonunun hayati önem taşıdığına inanıyorum” dedi. CEO'nun istifa açıklaması ise şu şekilde devam etti:

“Ekibimin, yalnızca yetişkin sigara içenler için tasarlanan bu ürünlerin reşit olmayan kullanımlarını ele almak için sektörde ihtiyaç çabasından dolayı gurur duyuyorum”

Şirketteki görevini tamamladığını dile getiren Burns, bir süre boyunca dinleneceğini ve yeni projelerle ilgileneceğini söyledi. Ayrıca Juul Labs'a katıldığından beri çalıştığını ve küçük bir firmanın dünya çapında bir şirkete dönüşmesini sağladığını ifade etti. Juul'daki boşalan CEO koltuğuna ise tütün devi Altria'nın Büyüme Şefi KC Crosthwaite'in oturacağı öğrenildi.