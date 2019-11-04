Elektronik Sigara Yasağı Hızla Genişliyor

Elektronik sigara endüstrisine yapılan son darbe Çin'den geldi. Çin, elektronik sigara satışı yapan internet sitelerini yasakladı.

Çin Elektronik Sigara Satışını Yasakladı!

Geçtiğimiz cuma günü Çin Devlet Tütün Tekel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, elektronik sigara satışı yapan tüm internet siteleri ve uygulamalar yasaklandı. Ayrıca söz konusu ürünle ilgili tüm kampanyaları yasaklayan hükümet, bu yasağın genç yaştaki kişileri korumayı hedeflediği için uyguladığını belirtti.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, özellikle aromalı elektronik sigaraların çok ciddi zararlarının olduğunu ortaya çıkardı. Araştırma şirketlerine göre Çin elektronik sigara pazarının büyüklüğü 2016 yılında 451 milyon dolar iken, 2018 yılında 718 milyon dolara yükseldi.

Çin elektronik sigara pazarının yüzde 60 oranındaki kısmını kontrolünde tutan RELX Technology, çevrimiçi satışlarda "yasağı kesin olarak desteklediğini" ve küçüklere satışın önüne geçmek için hazır olduğunu belirtti. Şirket çevrimiçi olarak tüm satışları ve reklamları sonlandıracağını açıkladı.

Geçtiğimiz süreçlerde yaşanan ve elektronik sigara tüketimi ile bağdaştırılan gizemli bir akciğer hastalığı 1,888 kişiye zarar verdi ve 37 kişinin ölümüne sebep oldu. Brezilya ve Avustralya dahil 27 ülkede uygulanan elektronik sigara yasağının hızlı bir şekilde diğer ülkelerde de yayılması bekleniyor.

Tekrar belirtmemiz gerekirse, Çin'de uygulanan yasak çevrimiçi satışlar ile gençlere elektronik sigara satışının önüne geçmeyi hedefliyor. Ülke genelinde fiziksel mağazalarda yapılan satışlar ise devam edecek.