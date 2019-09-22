Elektronik Sigara Yasaklandı, Yurt Dışına Çıkmak Kolaylaştı! - Teknoloji Haberleri #62

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrencileri otonom araç yaptı. Yurt dışına çıkarken alınan harç pulu otomatlar sayesinde hızlıca alınabilecek. Yapay zekadan korkuyor musunuz? Eski Google çalışanı "yapay zekaya dikkat edin, yapay zeka başınızı derde sokabilir" dedi.

Aromalı elektronik sigaralar New York'ta yasaklandı. PTT, Xiaomi marka ürünler satacak. Samsung, Galaxy S veya Note serilerinden bir tanesine son verebilir. WhatsApp üzerinden dosya gönderim limiti arttı. 16 MB olan limit 100 MB'a çekildi.

Apple, Çin'den Hindistan'a kaçıyor. 'Call of Duty' yüzünden masum bir kişi hayatını kaybetti. Yerli uçan arabamız Cezeri, TeknoFest'te karşımıza çıktı. Oppo hızlı şarjda kuralları değiştiriyor. Bonkör müsünüz? Mastercard alışveriş istatistiklerini yayınladı: "en bonkör türkler".

Grand Theft Auto: San Andreas ücretsiz oldu! Apple'dan Corning'e dudak uçuklatan yatırım. İnternet servis sağlayıcınızdan memnun musunuz? TürkNet açık ara en iyi internet servis sağlayıcısı oldu.

İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük satıldı. Huawei Mate 30 serisi tanıtıldı. Ülkemizde yapay zeka enstitüsü kuruluyor. Hemen aşağıda bulunan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

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