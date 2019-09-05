Elektronik Sigara Yasaklandı

Elektronik sigaraların vücutta kalıcı hasarlar yarattığını biliyoruz. Özellikle gençler arasında elektronik sigaranın yayılmasının ardından, Amerika'da bir eyalet e-sigaraları yasakladı.

Amerika'nın eyaletlerinden birisi olan Michingan, elektronik sigara içim oranlarının artması ve reşit olmayan gençler arasında kullanımın yaygınlaşması nedeniyle elektronik sigara ürünlerini yasakladı. Bu yasakla birlikte Michingan, Amerika'da elektronik sigara ürünlerini yasaklayan ilk eyaletlerden birisi oldu.

Michingan Valisi Gretchen Whitmer, 3 Eylül'de yaptığı açıklama ile birlikte elektronik sigara kullanımının ve satışının yasaklandığını duyurdu. Bir numaralı önceliklerinin çocukları güvende tutmak ve Michingan halkının sağlığını korumak olduğunu söyleyen Whitmer, yasağın gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından altı ay sonra yürürlüğe gireceğini belirtti.

Altı aylık bir süre ile yürürlüğe girecek olan bu yasak her altı ayda bir yenilenebilecek. Elektronik sigara şirketlerinin kullanıcıları sigaradan daha güvenli ve sağlıklı olduğunu söylerek yanlış yönlendirdiklerini belirten vali, bu durumun gerçeği yansıtmadığını söyledi.