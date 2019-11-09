Elektronik Sigarada Bulunan Zararlı Madde Tespit Edildi!

Son yıllarda epey popüler olan Elektronik sigaradaki zararlı madde tespit edildi. İşte elektronik sigaranın zararı.

Sigara içenler her zaman sigarayı bırakmak ister. Ancak alışkanlık insanın içine işlediğinden dolayı bu sanıldığı kadar kolay olmaz. Geçtiğimiz yıllarda Elektronik sigara adıyla piyasaya sürülen ürünler epey satıldı. Bu cihaz bir sigaranın çıkaramayacağı kadar fazla duman çıkarabiliyor. Ancak halk arasında şu söylentiler de ortaya çıktı: "Elektronik sigara zararlı değil.", "Sigarayı bırakmak için kullanıyorum.".

İnsanların bir kısmı bu görüşleri desteklerken, bazıları da zararın farkında olduğu için bu ürünleri tercih etmedi. Bazıları ise sigara içmeye devam etti. Araştırmaları devam ettiren bilim insanları "Elektronik sigara zararlı değil." yargısını yıkacak bir bilgi elde etti. Centers of Disease Control (CDC) tarafından yapılan araştırmalarda Elektronik sigaranın içerisindeki zararlı madde tespit edilti.

Amerika'da Elektronik sigara kullanan 29 kişiden alınan örneklerde yapılan testlerin sonucu, elektronik sigaranın içerisinde E Asetat maddesinin bulunduğunu ortaya çıkardı. İnceleme ekibinin yetkililerinden Dr. James Pirkle bu maddenin solunum yoluyla akciğerlere yerleştiğini belirtti. Maddenin aşırı derecede yapışkan olduğunu belirten Pirkle, akciğere girdikten sonra çıkmayacağını dile getirdi.

CDC yetkilileri hastalıkları sadece bu maddenin tetiklemediğini; elektronik sigaranın içerisinde daha farklı zararlı maddelerin de bulunabileceğini açıkladı. Aynı zamanda elektronik sigara kaynaklı rahatsızlandığı bilinen 2051 kişi hastaneye başvurmuş; Bu hastaların 40'ı ise hayatını kaybetmiş. Bakalım Elektronik sigaranın başka ne gibi zararları ortaya çıkacak?