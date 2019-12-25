Elektronik Sigaralar Akciğerlere Zarar Veriyor

Elektronik sigaralar hakkında çarpıcı bir açıklama geldi. Elektronik sigara kullanımının kronik akciğer hastalıklarına yol açtığı ortaya çıktı.

Elektronik Sigaralar Risk Oluşturuyor

Elektronik sigaralar ile ilgili yapılan bilimsel araştırmanın sonuçları kullanıcılar ile paylaşıldı. Araştırmada 2013 yılında hiçbir akciğer hastalığı olmayan 32 bin yetişkin incelendi. Bilim insanları yaptıkları araştırma sonucunda elektronik sigara kulllanan yetişkinlerin kronik bir akciğer hastalığına yakalanma ihtimalinin e-sigara kullanmayanlara göre yüzde 30 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları düzenli olarak yanıcı tütün sigarası içenlerin kronik bir akciğer hastalığına yakalanma ihtimalinin elektronik sigara içenlere göre daha yüksek olduğunu açıkladı. Güvenli olmayan elektronik sigaralar bazen patlıyor ve ciddi yaralanmalara yol açıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçtiğimiz günlerde büyük sorunlara sebep olan elektronik sigara hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Elektronik sigara ile mücadele seviyesinin artığını belirten Pekcan açıklamasında "Bakanlık olarak elektronik sigaraya geçit vermiyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları sonucu geçen yıl 82 bin 633 elektronik sigara ve aksamı ile 20 bin paket ısıtılmış tütün ürünü yakalaması gerçekleştirilmişti" demişti.