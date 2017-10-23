Elektronik Sigaralar Meclis Gündeminde

Sigara alışkanlığını engellemekte hiçbir katkısı olmayan elektronik sigaraların internet üzerinden serbest olarak satılması, uzun süredir gündemi meşgul ediyor.

Bu konuyla ilgili olarak, ana muhalefet partisi Sağlık Bakanlığına bir soru önergesi yöneltti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öğrenci ve çocukların ağırlıklı olarak tükettiği saptanan söz konusu elektronik sigara ürünleri ile ilgili olarak, Bakanlığın bir önlem alıp almadığı sorusunu meclis gündemine taşıdı.

Soru önergesinde Gürer, "Satışı yasak olduğu ifade edilmesine karşın internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında ve bazı işyerlerinde satışına nasıl izin verilmektedir? Sigara bıraktırdığı yalanı ile pazarlanıp bağımlılık yapan ve insana zararı saptanan elektronik sigaranın önlenmesi için çalışma yapılmakta mıdır?" cümlesini hükümete yöneltti.

Milletvekili Güner, elektronik sigara ürünleri ile ilgili hükümetin ne gibi çalışmalar yaptığını ve gündemindeki çözümlerin ne olduğu sorusunu TBMM kürsüsüne taşıdı. Güner söz konusu durumla ilgili olarak, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın yanıt vermesini talep etti.

Araştırmalara göre; elektronik sigara içenlerin de KOAH, amfizem, kronik bronşit ve benzeri akciğer hastalıklarına yakalanma olasılığının tütün kullananlar kadar yüksek olduğunu ortaya çıkmış durumda. KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), uzmanlara göre dünyada en sık ölüme yol açan 4'üncü hastalık olarak da dikkat çekiyor.