  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Elektronik Sigaralar Meclis Gündeminde

Elektronik Sigaralar Meclis Gündeminde

elektronik sigara mecliste
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen İnternet
YORUM YAZ

Sigara alışkanlığını engellemekte hiçbir katkısı olmayan elektronik sigaraların internet üzerinden serbest olarak satılması, uzun süredir gündemi meşgul ediyor.

Bu konuyla ilgili olarak, ana muhalefet partisi Sağlık Bakanlığına bir soru önergesi yöneltti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öğrenci ve çocukların ağırlıklı olarak tükettiği saptanan söz konusu elektronik sigara ürünleri ile ilgili olarak, Bakanlığın bir önlem alıp almadığı sorusunu meclis gündemine taşıdı.

Soru önergesinde Gürer, "Satışı yasak olduğu ifade edilmesine karşın internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında ve bazı işyerlerinde satışına nasıl izin verilmektedir? Sigara bıraktırdığı yalanı ile pazarlanıp bağımlılık yapan ve insana zararı saptanan elektronik sigaranın önlenmesi için çalışma yapılmakta mıdır?" cümlesini hükümete yöneltti.

Milletvekili Güner, elektronik sigara ürünleri ile ilgili hükümetin ne gibi çalışmalar yaptığını ve gündemindeki çözümlerin ne olduğu sorusunu TBMM kürsüsüne taşıdı. Güner söz konusu durumla ilgili olarak, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın yanıt vermesini talep etti.

Araştırmalara göre; elektronik sigara içenlerin de KOAH, amfizem, kronik bronşit ve benzeri akciğer hastalıklarına yakalanma olasılığının tütün kullananlar kadar yüksek olduğunu ortaya çıkmış durumda. KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), uzmanlara göre dünyada en sık ölüme yol açan 4'üncü hastalık olarak da dikkat çekiyor.

01:36 Elektronik Sigara Cepte Bomba Gibi Patladı!
TEKNOLOJİ Elektronik Sigara Cepte Bomba Gibi Patladı!

Elektronik Sigara Partisi, Fiyaskoyla Sonuçlandı TEKNOLOJİ Elektronik Sigara Partisi, Fiyaskoyla Sonuçlandı

Araştırmalar Elektronik Sigaraların Zararlı Olduğunu Ortaya Çıkardı TEKNOLOJİ Araştırmalar Elektronik Sigaraların Zararlı Olduğunu Ortaya Çıkardı

ETİKETLER: gündem elektronik sigara tbmm elektronik sigara tehlikesi

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Internet Download Manager Internet Download Manager
Internet Download Manager Internet Download Manager (IDM), internet üzerinden dosyaları bilgisayarınıza 5 kata kadar daha hızlı bir şekilde indirmenize olanak sağlayan güçlü bir dosya indirme yöneticisidir. DENEME SÜRÜMÜ
Internet Explorer 10 Internet Explorer 10
Internet Explorer 10 Internet Explorer 10'un Windows 7 işletim sistemleri için geliştirilen önizleme sürümü sürümü. ÜCRETSİZ
Core Temp Core Temp
Core Temp İşlemcinizin sıcaklık değerlerini öğrenmek ve takip edebilmek için kullanabileceğiniz basit ve ücretsiz bir program. ÜCRETSİZ
Internet Explorer 11 (Windows 7) Internet Explorer 11 (Windows 7)
Internet Explorer 11 (Windows 7) Internet Explorer 11'in Windows 7 kullanıcıları için sunulan Yayın Önizleme Sürümü'dür. ÜCRETSİZ
LFS BMW E30 Yaması LFS BMW E30 Yaması
LFS BMW E30 Yaması Bu yama ile Live for Speed'e BMW E30'u ekleyebilirsiniz ÜCRETSİZ
TKGM Parsel Sorgu TKGM Parsel Sorgu
TKGM Parsel Sorgu TKGM Parsel Sorgu, Android cihazınızdan parsel sorgulaması yapabileceğiniz resmi nitelikli uygulama. ÜCRETSİZ
Internet Explorer 8 (XP) Internet Explorer 8 (XP)
Internet Explorer 8 (XP) Yeni özellikleri, geliştirilmiş güvenlik seçenekleri, hızlandırılmış yapısı ile keyifli bir web gezintisi sunmayı amaçlayan dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Internet Explorer'ın 8 sürümü tam karşınızda. ÜCRETSİZ
Internet Turbo Internet Turbo
Internet Turbo Internet Turbo sayesinde internet bağlantınızın performansını ve hızını %300'lere kadar arttırabilirsiniz. ÜCRETSİZ
İnternetsiz Kuran-ı Kerim İnternetsiz Kuran-ı Kerim
İnternetsiz Kuran-ı Kerim İnternetsiz Kur'an-ı Kerim sayesinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e nerede olursanız olun internete ihtiyaç duymadan erişebilirsiniz. ÜCRETSİZ

YORUMLAR