Elektronik Sigaralar Sanıldığı Kadar Masum Değilmiş

Elektronik sigara kullanımı, sigarayı bir anda bırakamayanların en çok başvurduğu yöntemlerden biri durumunda. İngiltere’de yapılan bir araştırmayla, zararsız sandığımız elektronik sigaraların aslında büyük zararlarının olduğu anlaşıldı.

Elektronik sigaralarla ilgili daha önce de çeşitli araştırmalar yapılmıştı. Ancak bu araştırmalar çoğunlukla bu sigaraların sıvısındaki kimyasala odaklanmıştı. Elektronik sigaranın dumanına odaklanan bu seferki araştırma, bu sigaraların daha önce düşünüldüğünden daha zararlı olabileceğini ortaya koydu.

İngiltere’deki Birmingham Üniversitesin’den Prof. Dr. David Thickett önderliğinde yürütülen bir araştırmada elektronik sigara dumanının etkileri incelendi. Çalışma, elektronik sigaraların hayati önemdeki bağışıklık sistemi hücrelerine zarar verdiğini ortaya koydu. Thickett, bu sigaraların uzun vadede düşünüldüğünden çok daha zararlı olduğunu belirtiyor.

BBC Türkçe’nin paylaştığı detaylara göre, elektronik sigaranın dumanı enlafamasyona neden oluyor ve bu durum da alveoler makrofajların zayıflamasına neden oluyor. Toz parçacıkları, bakteri ve alerjik maddelere karşı savaşan makrofajların zayıflaması, vücudun bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Araştırmacılar, elektronik sigaranın bazı etkilerinin, düzenli sigara içenlerde ve kronik akciğer rahatsızlığı olan kişilerde görülen etkilerle aynı olduğunu belirtti. Ayrıca, söz konusu etkilerin daha ayrıntılı olarak anlaşılması için yeni araştırmaların gerekli olduğu da belirtildi.

Bu araştırma sonuçlarına rağmen İngiltere Kamu Sağlığı Dairesi, elektronik sigaraların normal sigaralardan daha az zararlı olduğunu belirtiyor ve sigara tiryakilerinin sigarayı bırakmak için elektronik sigara kullanmasını destekliyor.

Prof. Dr. David Thickett da elektronik sigaraların geleneksel sigaralardan daha sağlıklı olduğunu kabul ediyor. Ancak Thickett, başlangıç aşamasında olan araştırmalarının, elektronik sigaraların uzun vadede zararlı olabileceğini ortaya koyduğunu söylüyor.